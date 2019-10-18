Расставшаяся с мужем Шурыгина отправилась в Израиль с новым любовником

Москва, 18 октября. Скандально известная Диана Шурыгина, объявившая о расставании с мужем, отправилась на отдых с новым избранником. Как стало известно, девушка в компании блогера Дениса Реброва поехала в Израиль.

Любовники открыто демонстрируют чувства друг к другу. Кроме того, бывший супруг Шурыгиной, Андрей Шлянин, рассказал, что девушка переехала к богатому любовнику — в Москва-Сити. Теперь Шурыгина и Ребров отправились в романтическое путешествие в Тель-Авив.

«Добрались до Средиземного моря. Это уже наше второе море в Израиле, и песок здесь, по сравнению с побережьем Красного, просто офигенный», — цитирует слова Реброва Starhit.

Напомним, брак Дианы Шурыгиной и Андрея Шлянина просуществовал два года. Молодые люди рассказали, что, несмотря на развод, остаются друзьями. Они добавили, что сильно любили друг друга, однако поняли, что пришло время разойтись.

Шлянин подчеркнул, что заявление о разводе будет подано в ближайшее время. Он рассказал, что ни к кому Диану не ревнует, хоть у нее и появился новый возлюбленный. По словам Шлянина, они с супругой разъехались более месяца назад.

Диана Шурыгина прославилась после участия в ток-шоу «Пусть говорят». Девушка рассказала, что ее изнасиловали на «вписке». Вина обвиняемого была доказана, однако с условием решения суда по апелляции и условно-досрочным освобождением он провел под стражей менее двух лет.