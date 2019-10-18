Посол РФ в Зимбабве рассказал про флагманские проекты двух стран

Хараре, 18 октября. Россия и Зимбабве планируют развивать двустороннее сотрудничество с помощью освоения запасов платины и добычи алмазов. Об этом заявил посол РФ в Зимбабве Николай Красильников.

По словам Красильникова, на данный момент страны работают над двумя флагманскими проектами. Россия и Зимбабве собираются освоить одно из крупнейших в мире месторождений платины«Дарвендейл» недалеко от города Хараре, а в некоторых районах африканской страны уже начала свою деятельность по добыче алмазов АК «Алроса». Все эти договоренности были достигнуты во время официального визита президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Москву.

В августе в Москве проходило заседание Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Зимбабве. Во время данного мероприятия некоторые российские компании изъявили желание передать зимбабвийским партнерам свои знания в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики, сельского хозяйства и массовых коммуникаций.

«Москва и Хараре ведут заинтересованный диалог по сотрудничеству в области освоения передовых технологий. Так, в Зимбабве активно продвигается работа по созданию Национального космического и геопространственного агентства», — отметил Красильников.

Посол также высказался о первом в истории саммите Россия — Африка, который пройдет в конце октября. По его словам, форум станет отличным толчком для обсуждения актуальных вопросов и проблем, а также для определения направлений, в которых страны могут сотрудничать в будущем.

«Форум Россия — Африка придаст новый импульс сотрудничеству в различных сферах, включая инвестиции, торговлю, науку и технику. Саммит станет важным вкладом в укрепление позиций России, а также в продвижение российских интересов в регионе и в обеспечение его устойчивого социально-экономического прогресса», — заключил посол РФ в Зимбабве.

Напомним, саммит Россия - Африка пройдет в Сочи 23 и 24 октября. На нем Россия планирует подписать документы о двустороннем сотрудничестве со странами Африки.

Африканист Александр Зданевич заявил, что экономический форум в Сочи усилит рост товарооборота между Россией и Африкой. Как сказал эксперт, России на данный момент необходимо расширять географию торгового сотрудничества.