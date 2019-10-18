Фото из больницы Заворотнюк слили в Сеть украинские СМИ

Киев, 18 октября. Ажиотаж вокруг болезни актрисы Анастасии Заворотнюк продолжает нарастать. На этот раз масла в огонь подлило украинское издание «Обозреватель», опубликовавшее фотографии из медцентра, в котором якобы проходит лечение «прекрасная няня».

На снимках можно видеть различные тренажеры и процедуры для реабилитации онкобольных, а также палаты разной категории и вместимости.

По данным «Обозревателя», пребывание в люксовой палате здесь может обойтись в от 30 до 42 тыс. рублей в сутки, но за реабилитацию нужно платить отдельно. В зависимости от сложности она будет стоить от 5 до 50 тысяч рублей.

Интересно, что фотографии украинские журналисты взяли прямо с официального сайте центра, название которого не сообщается. Каких-либо доказательств того, что Заворотнюк проходит лечение именно там, «Обозреватель» тоже не приводит.

Как сообщалось ранее, первые сообщения о болезни актрисы появились в СМИ в середине сентября. Сообщалось, что у нее якобы неоперабельная опухоль головного мозга. Таблоиды продолжали публиковать новые слухи и домыслы. Дошло до того, что артистку даже похоронили. Семья актрисы долгое время не делала официальных заявлений, чтобы пролить свет на истинное положение дел. Правда, недавно близкие подтвердили, что Анастасия действительно больна.

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии телеканалу RT назвал ужасным ситуацию вокруг болезни звезды в медиапространстве. Прекратить это, по его мнению, могут только ее близкие.