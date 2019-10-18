Сирия новости 18 октября 22.30: Ирак закрывает границы с Сирией, в Рас-аль-Айне предотвращен теракт

Сирия, 18 октября. Ирак закрывает границы с Сирией в зонах проведения операции «Источник мира». В Рас-аль-Айне силами протурецкого ополчения предотвращен теракт. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько поселков в Ракке, после того как их покинули курдские террористы.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля в Рас-аль-Айне и по неподтвержденным силам выводят из города отряды своих «сил безопасности», в Алеппо в ходе столкновения в поселке Шерава убили девять протурецких ополченцев, завербовали несколько десятков человек насильно в свои ряды в Ракке.

ВС Турции и союзных силы: предотвратили теракт в городе Рас-аль-Айне в Хасаке, разминировав автомобиль, в Тель-Абъяде зачищают брошенные курдами фортификационные сооружения и туннели.

ВС Ирака: в районах рядмо с зонами проведения операции «Источник мира» перекрывают погранпереходы и отправляют подкрепления к основному составу пограничных войск.

Корпус Стражей Исламской революции: направил в Ракку около пятиста бойцов для помощи сирийской армии.

Провинция Алеппо

Курдская вооруженная группировка «Силы освобождения Африна» заявили об убийстве девяти протурецких ополченцев в ходе столкновения у деревни Шерава, расположенной в кантоне Африн, как указывает медиаресурс ANHA. Также по информации корреспондентов медиаресурса, несколько лояльных турецкой армии ополченцев были ранены в столкновении с курдскими радикалами у поселка Басута на севере провинции.

Провинция Ракка

Полевой командир военного «совета» SDF города Ат-Табки во время встречи с лидерами местных племен угрожал им из-за возможного сотрудничества с правительственными силами, о чем сообщает источник в сети Twitter (@AliAlleile). Тем самым верхушка SDF продолжает саботировать соглашение, заключенное самопровозглашенной курдской администрацией с правительственной армией о вводе сил САА для защиты мирного населения.

По данным местной сети Deir Ezzor 24, из провинции Дейр-эз-Зор в Ракку было направлено более 300 членов иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции. По информации портала Step News, иранские ополченцы отправлены на север Сирии, чтобы поддержать силы правительственной армии, под контроль которой перешла часть территорий. Напомним, САА ввела свои отряды в города, ранее оккупированные курдские террористами «Демократических сил Сирии» (SDF) в рамках соглашения, достигнутого в ходе переговоров Дамаска и лидеров SDF. САА размещает свои отряды в приграничных с Турцией зоне для защиты мирного населения, со своей стороны курды обязались без боя сдать им населенные пункты.

Турецкая армия зачищает туннели, вырытые курдскими террористами в городе Тель-Абъяд, как сообщает медиаресурс Akhbar. Источники в армии затрудняются оценить масштаб предстоящей работы по расчистке туннелей в городе, количество которых пока не известно. Вероятно, окопная тактика и сети туннелей и подземных хранилищ были позаимствованы курдами у террористов «Исламского государства»1.

По сообщениям портала Al Nour, SDF снова провели в окрестностях города Ракка принудительные вербовки и забрали с улицы сорок человек, которые будут направлены в учебно-тренировочные лагеря для подготовки к службе в их рядах. Курдские террористы вербовали насильно несовершеннолетних в свои ряды и ранее, но сейчас усилили вербовки на фоне проведения операции турецкой армии. Еще пятнадцать юношей были арестованы курдами на севере Хасаки.

Провинция Хасака

САА заняла деревню Аль-Сальманс и Ум-аль-Хар в районе Рас-эль-Айна и поселок Гарнада к западу от Тель-Тамра, как сообщает новостной Twitter-канал Rojava Network. По неподтвержденным данным, после столкновения с турецкой армией, город Рас-аль-Айн начали покидать отдельные отряды курдских «сил безопасности».

По информации местного источника в сети Twitter (@JuhaymanH), протурецкие ополченцы обезвредили самодельное взрывное устройство, установленную неизвестными в автомобиль, припаркованный в жилом квартале города Рас-аль-Айн. В установке бомбы в машину подозревают курдских террористов «Демократических сил».

Ирак

Ирак закрывает погранпереход в районах проведения операции «Источник мира», о чем сообщает портал Step News. Министр по делам миграции Ирака Науфал Баха Мусса опубликовал заявление, в котором подчеркивает необходимость контролировать ситуацию и закрывать границу для боевиков ИГИЛ1, которые бежали из тюрем, ранее контролируемых курдскими радикалами. Ранее сообщали, что военнослужащие Ирака перехватили несколько террористов, которые пытались незаконно пересечь границу. В заявлении Муссы указано, что все сухопутные пограничные пункты вблизи боевых действий в северной части Сирии в настоящее время закрыты на время проведения операции «Источник мира» и отмечается необходимость координации и тщательного контроля на погранпереходах.

1 Организация запрещена на территории РФ.