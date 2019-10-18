Турция против курдских террористов, день 10: Анкара приостановила операцию на 120 часов

Сегодня в Сирии завершился десятый день контртеррористической операции армии Турции «Источник мира». О наиболее важных событиях за сегодняшний день читайте в материале Федерального агентства новостей.

Главные события дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке контртеррористической операции Анкары против курдов на севере Сирии. По словам представителя США, пауза будет длиться 120 часов, и за это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны.

Пенс в беседе с Эрдоганом заверил, что Вашингтон будет содействовать выводу вооруженных курдских бандформирований из зоны безопасности на севере Сирии. Анкара в свою очередь предупредила, что если курды не выполнят условия американо-турецкой договоренности, то операция будет возобновлена до полного отвода террористов. В Вашингтоне также пообещали, что не будут вводить новые санкции в отношении Анкары.

Сам же отвод курдских вооруженных формирований будет производиться от демаркационной линии, которая находится примерно в 32 километрах к югу от границы Турции и Сирии. В случае, если курдские боевики этого не сделают, Анкара намерена продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

«Это [отвод курдских формирований] буквально уже началось. Отвод будет производиться от демаркационной линии, расположенной примерно в 20 милях к югу от границы», — обозначил Пенс.

Отметим, глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, в котором сообщил, что курдские террористы должны покинуть северо-восточные районы САР без тяжелого вооружения и военной техники. Также стало известно, что после ухода курдов из северных районов Сирии, Анкара намерена прекратить свою антитеррористическую операцию.

«США приняли наши условия. Мы достигли договоренностей о сдаче тяжелого вооружения курдами и о разрушении их фортификационных сооружений. Зона безопасности будет контролироваться вооруженными силами Турции. Тяжелое оружие будет изъято», — пояснил турецкий министр.

Однако, если американские власти не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности, Турция продолжит операцию в Сирийской Арабской Республике.

«Если США сдержат свое слово до вечера вторника, то вопрос зоны безопасности будет решен, в противном случае операция продолжится с того места, где она на данном этапе остановлена», — назвал свое условие президент Турции.

В то же время подразделения армии Сирии вышли к границе с Турцией (район Сук-эль-Халь к северу от города Кобани, который расположен на восточном берегу Евфрата). Там на одном из контрольно-пропускных пунктов военные подняли национальный флаг, обозначая свое присутствие. В ближайшее время подразделения САА будут размещены на других участках границы с Турцией и Ираком. Войска Сирии займут эти приграничные районы впервые с 2012 года.

Другие события

С начала контртеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, турецкие силы нейтрализовали 702 курдских террориста.

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/сирийской курдской партии «Демократический союз» — сил самообороны сирийских курдов. — Прим. ФАН), которые были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», достигло 702», — говорится в сообщении военного ведомства Турции.

Более того, в ближайшее время Турция намерена построить более десяти наблюдательных пунктов в зоне безопасности на севере Сирии.

«Мы планируем построить 12 наблюдательных пунктов», — сообщил президент Турции во время встречи с журналистами в Стамбуле.

Он уточнил, что в этой зоне планируется разместить до двух миллионов сирийских беженцев.

В свою очередь сирийская арабская армия (САА) активно наращивает присутствие в районе города Кобани (Айн-аль-Араб). Сообщается, что теперь колонна сирийских военных со ствольной артиллерией движется от Манбиджа в направлении Кобани, в который во вторник уже удалось войти первым частям армии САР.

Кроме того, сирийские части расширили свое присутствие в районе Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасака, заняв все населенные пункты, расположенные в радиусе 15 км от этого города. Также части САА вышли к населенным пунктам Эль-Манаджир и Эль-Ахрас в 40 км от административного центра Хасака.

В то же время сирийские военные сообщают, что в городе Рас-эль-Айн (северо-восток Сирии) снова слышны звуки стрельбы, вопреки договору о прекращении огня между Вашингтоном и Анкарой.

«В районе Рас-эль-Айна слышна стрельба. Над некоторыми кварталами города стоит дым от обстрела», — передает агентство Reuters.

По сообщению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, курдские боевики из «Отрядов народной самообороны» (YPG) выпустили из тюрем 750 террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН).

«YPG выпустили 750 террористов ИГ1, 195 из них мы поймали», — цитирует слова президента Турции телеканал NTV.

Реакция

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что переговоры американского вице-президента Майка Пенса с руководством Турции по сирийской проблеме позволят «спасти миллионы жизней».

«Отличные новости из Турции. Скоро будет пресс-конференция с вице-президентом и госсекретарем. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Кроме того, американский лидер также заявил, что захваченные в зоне операции террористы группировки «Исламское государство» будут находиться под стражей, «под строжайшим контролем».

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнутое с США соглашение о приостановке операции «Источник мира» в Сирии нельзя расценивать, как прекращение огня с формированиями курдов.

«Мы приостанавливаем операцию «Источник мира» на 120 часов для того, чтобы Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны» (СНС) покинули [планируемую зону безопасности]. Это не является режимом прекращения огня», — сказал он.

По его словам, Турция и США уже договорились, что курдские формирования сдадут тяжелое вооружение, а также будут уничтожены их укрепления. Турецкий министр подчеркнул, что это не означает, что армия Турции покинет зону боевых действий.

«Мы продолжим оставаться там», — добавил министр.

При этом власти Турции обязались обеспечить безопасность жителей всех населенных пунктов в буферной зоне на севере Сирии.

«Турецкая сторона выразила обязательство обеспечивать безопасность и благосостояние жителей всех населенных пунктов в зоне безопасности, контролируемой турецкими силами, и подтвердила, что будет максимально заботиться о том, чтобы не нанести вред гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — гласит текст опубликованного ранее заявления.

Дамаск не приемлет автономии курдов, так как для этого нет оснований, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

«В любом регионе Сирии доля курдов не превышает… Мы не сможем никогда говорить в таком стиле, так как Сирия состоит из многих этнических и религиозных слоев, и мы не говорим, что кто-то курд, кто-то с такой-то религией… Мы так не говорим. Большинство курдов для нас — драгоценная часть нашего общества, однако некоторые курдские организации приняли политическое решение, противоречащее интересам страны», — заявила советник президента САР.

По словам политика, главным итогом должно стать то, что все силы в САР, включая курдов, «будут сотрудничать под сирийским флагом в интересах Сирии, и не будут сотрудничать с иностранцами».

Мнения экспертов

В интервью Федеральному агентству новостей военный аналитик Анатолий Матвийчук рассказал, как американцам вновь удалось надавить на президента Турции.

«По всей видимости, США смогли найти какую-то «слабинку» у Эрдогана — а слабинка у Эрдогана только одна: военно-техническое сотрудничество с США. Львиная доля современной техники, которая поступает в армию Турции — производства Соединенных Штатов Америки, — напомнил военный эксперт. — По всей видимости, Вашингтон заявил, что в случае невыполнения их требований военно-техническое сотрудничество будет свернуто и Эрдогану придется переориентироваться».

При этом собеседник ФАН отмел разговоры о том, что у Эрдогана и Турции широкий выбор на рынке современных вооружений.

«Вы себе представляете, что такое армия страны, которая последние 50 лет ориентировалась на НАТО? Отказаться от всего и вся сразу для них просто невозможно. Соглашаться на американские условия, я полагаю, Эрдогану было невыгодно, но делать было нечего», — считает Матвийчук.

Впрочем, сомнительно, что за пять суток США удастся обернуть вспять «Источник мира».

«Эрдоган — человек настойчивый и своего добьется, а главная его задача — нейтрализовать курдов на своей границе. Он создаст «коридор» и остановится», — считает эксперт.

О «победе» в зоне безопасности, о которой трубят все СМИ Турции, пока что говорить рано, по мнению военного эксперта — курдские террористы продолжают ожесточенное сопротивление, и США помогают им всем, чем могут. В свою очередь доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев выразил мнение, что «никакого перемирия на самом деле нет, оно объявлено, но боевые действия все равно продолжаются. Итог будет такой: все возобновится с новой силой».

Эксперт также заметил, что поведение курдов продиктовано их интересами, курдские вооруженные формирования понимают, что находятся в безвыходном положении, и что под вывеской перемирия скрывается серьезная угроза.

В рядах курдских вооруженных групп на севере Сирии уже есть значительные потери в ходе операции. Вечером 17 октября Анкара заявила о нейтрализации 702 членов Рабочей партии Курдистана (организация признана террористической и запрещена в Турции). Несмотря на потери сотен бойцов, курдские боевики и не думают отступать.

«Им некуда деваться. Они это прекрасно понимают. Все, что заявлено, — дипломатическое или информационное прикрытие», — сказал аналитик.

Собеседник Федерального агентства новостей уверен, что курды не прекратят сопротивление и не сдадут занимаемые территории. Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она началась с авиаударов турецких ВВС по позициям курдских формирований. Операция Анкары нацелена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство». С помощью «Источника мира» турецкие власти намерены создать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.