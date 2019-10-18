Внука известного музыканта жестоко убили в Киеве

Киев 18 октября. Внук известного азербайджанского флейтиста, автора романсов и оперетт Тельмана Гаджиева Джавид был жестоко убит в Печерском районе Киева. Об этом сообщили украинские СМИ.

Тело 22-летнего молодого человека нашли на съемной квартире. Соседи встревожились, поскольку Гаджиев несколько дней не появлялся на улице. Кроме того, жильцы дома обратили внимание на неприятный запах.

Владелец квартиры после звонка от обеспокоенных соседей попытался открыть квартиру, однако кто-то без его разрешения сменил замки. Вскрывать дверь пришлось спасателям.

Перед ними предстала страшная картина — тело молодого человека расчленили, рядом стояли канистры с бензином, лежали несколько мусорных пакетов. По данным украинских СМИ, Гаджиева убили топором. РЕН ТВ сообщает о бензопиле, которую оставили на месте преступления.

По всей видимости, убийцы планировали спрятать тело, однако у них не хватило времени. Мать молодого человека указала на друга ее сына. Вероятно, Гаджиев приехал в Киев к нему в гости. Приятеля погибшего парня объявили в международный розыск.

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