Эрдоган подтвердил Трампу стремление к прекращению огня в ходе операции против курдов

Вашингтон, 18 октября. Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации вокруг операции против курдских террористов. По словам главы Белого дома, Эрдоган подтвердил, что стремится к прекращению огня.

Вечером в пятницу Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что обсудил ситуацию в Сирии с Эрдоганом. По его словам, турецкий лидер сообщил о «небольших инцидентах со снайперским огнем и минометными обстрелами», которые «были быстро устранены».

«Он очень сильно хочет, чтобы прекращение огня или перерыв сработали. Курды тоже этого хотят, и они также хотят окончательного разрешения ситуации. Жаль, что такого подхода не было в течение многих лет. Вместо этого все держалось на очень слабых гарантиях, это было искусственно. У обеих сторон имеется добрая воля, и есть действительно хороший шанс на успех», — написал президент США.

Как сообщалось ранее, 9 октября Турция начала проводить операцию «Источник мира» на севере Сирии. Эта операция направлена против курдских террористов и запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

17 октября Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии, чтобы курдские террористы отвели свои вооруженные формирования от территории будущей буферной зоны, передавала «Газета.ру». Анкара объявила, что в случае, если курды не выполнят условия, турецкая армия продолжит операцию.

Отметим, что до момента заключения соглашения отношения между странами накалялись. Ранее стало известно, что Трамп 9 октября отправил Эрдогану письмо, где в грубой манере потребовал не начинать операцию, пригрозив санкциями. Письмо при этом изобилует разговорными фразами: «не строй из себя крутого», «не будь дураком». В Анкаре отметили, что Эрдоган прочитал письмо своего американского коллеги и выкинул в урну.

В пятницу сообщалось, что Эрдоган назвал «невежливым» письмо, полученное от американского коллеги, и пригрозил, что не забудет о нем, хотя сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

«Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня. Мы не придаем этому приоритета. Однако когда придет время, будет сделано то, что нужно», — отреагировал Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.