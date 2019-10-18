Кравчук оценил обращение Горбачева к Путину и призвал прекратить войну в Донбассе

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил о своем недавнем обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Что именно было в этом обращении, не уточняется, но лауреат Нобелевской премии мира намекнул на то, что подобные «письма» в адрес мировых лидеров (ранее подобное обращение было направлено президенту Франции Эммануэлю Макрону, находят у них отклик. Федеральное агентство новостей обратилось к первому президенту Украины Леониду Кравчуку, чтобы узнать его мнение по поводу сегодняшней деятельности бывшего главы СССР.

«Столько обращений сейчас, — заметил бывший президент Украины, — и нужных, и разных, а война все как шла, так и идет. Понятно, в общем-то, о чем мог писать Горбачев Путину и Макрону. Жаль только, что с этими обращениями не уменьшается чувство тревоги по поводу горячей точки в самом центре Европы. Однако я уважаю мнение любого человека — особенно, если ему есть, что сказать».

По словам Леонида Кравчука, конфликт в Донбассе может вырасти в полномасштабную войну, если срочно не принять меры по его погашению.

«У меня надежда одна: Путин, Зеленский, Меркель и президент Франции. Они все должны приехать в Париж, сесть за стол и обсудить «дорожную карту» к миру, сделав так, чтобы она была реалистичной и устраивала всех. Если это случится — то что-то реально сдвинется, а все эти пожелания, как бы они миролюбиво ни звучали, ни к чему не приведут», — заявил Кравчук.

Бывший президент Украины сказал, что не стал бы самостоятельно писать обращения лидерам стран, чтобы силой своего авторитета повлиять на решения глав государств. Он считает, что они просто затеряются где-нибудь в канцеляриях.

«Нынешние вожди много о себе думают, им не до советов стариков, — посетовал политик. — А если кто-то — Зеленский или Путин — захотят услышать бывших президентов, то есть замечательная организация — «Черноморский форум». У нас, глав государств на покое, нет никаких политических амбиций. Единственное желание — прекратить эту братоубийственную войну».

Мир — это самое святое, сказал Леонид Кравчук, а любой, кто не хочет мира, — просто сумасшедший. Амбиции не должны быть приоритетом лидеров стран, которые думают о своем народе.

«Никто не должен пренебрегать нормами законов и международного права, — резюмировал первый президент Украины. — Ну потому что без них только волки в лесу живут — а люди должны жить по закону».

С просьбой прокомментировать обращение Михаила Горбачева к Владимиру Путину мы также обратились к главе КПРФ Геннадию Зюганову, но тот был краток в своем мнении.