Вечная память герою. Последний подвиг патриота Нурбагандова

Герой России, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов погиб три года назад при исполнении служебного долга. Перед смертью полицейский произнес: «Работайте, братья!» Его слова стали главным девизом сотрудников силовых ведомств по всей России.

Нурбагандов погиб 9 июля 2016 года от руки бандитов. В тот день он отдыхал с родственниками в лесу. К компании подошли пятеро вооруженных человек и стали выкрикивать оскорбления. После словесной перепалки преступники застрелили брата Магомеда — Абдурашида — за то, что он вступился за родственника, которого ударил ногой один из нападавших. Нурбагандова же бандиты затолкали в багажник автомобиля, отвезли в чащу леса и убили — за то, что он служил в полиции.

Издевательства над полицейским бандиты, называющие себя приверженцами запрещенной на территории России организации «Исламское государство»1, записали на видео, а позже загрузили на один из экстремистских ресурсов в Интернете. Последние слова героя — «Работайте, братья» — преступники пытались вырезать при монтаже видеоролика. Однако у них ничего не вышло: о подвиге Нурбагандова узнали все.

Коллеги Нурбагандова отомстили за героя: преступников задержали и ликвидировали. В ходе оперативно-розыскных работ удалось обнаружить смартфон, на котором сохранилась запись последних моментов жизни героя. Выяснилось, что ролик, который боевики загрузили на видеохостинг, смонтирован: последние слова Нурбагандова преступники вырезали. Перед смертью полицейскому предложили отречься от коллег и «покаяться» за выбор «неверной» профессии, но герой не сдался и призвал коллег продолжать работать. Умер Магомед без страха.

Он остался верен присяге до самого конца и отказался выполнять требования преступников. Его отвага и достоинство до сих пор вдохновляют тех, кто ежедневно охраняет порядок и безопасность Родины.

«Только такие мужчины как он могут без страха смотреть в глаза смерти. Он — настоящий патриот, настоящий мужчина, оставшийся верным присяге, своей стране, своему народу до самого конца», — позже сказал о герое президент России Владимир Путин.

21 сентября 2016 года Магомеда Нурбагандова удостоили звания «Герой России» за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

1 Организация запрещена на территории РФ.