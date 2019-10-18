РФ передала США ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами в Северодвинске

Москва, 18 октября. Россия передала США ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске. Соответствующую информацию подтвердили в МИД РФ в комментарии РИА Новости.

Ранее посольство США в Москве объяснило причину появления своих сотрудников в Северодвинске. Как заявила пресс-секретарь американского диппредставительства Ребекка Росс, дипломаты путешествовали по России, «чтобы больше узнать о стране, в которой они работают».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности инцидента с сотрудниками американского посольства. По ее словам, три сотрудника военного атташата США запросили в Минобороны РФ и получили разрешение для поездки в Архангельск. Вместо этого они прибыли на арендованном автомобиле в Северодвинск, где сели в электричку, следующую в населенный пункт, в котором находится полигон российского оборонного ведомства.

Напомним, 14 октября стало известно, что трое сотрудников американской дипмиссии были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск за нарушение режима пребывания на территории РФ. Они не смогли подтвердить свое право находиться в регионе, который отнесен к территориям с регламентированным посещением для иностранцев. В поселке Ненокса находится полигон министерства обороны России.

В отношении сотрудников американского посольства составили административный протокол. После этого их посадили на поезд, следующий в Москву. Американцам грозит наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы РФ.