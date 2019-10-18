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Экономика

Рекордное количество газа закачано в хранилище в Крыму

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Рекордное количество газа закачано в хранилище в Крыму

Симферополь, 18 октября. Крым закачал рекордное количество газа в Глебовское подземное хранилище. Об этом заявил заместитель главы Минэнерго РФ Андрей Черезов.

«Впервые за всю историю «Черноморнефтегаз» закачал 1,4 миллиарда кубических метров», — сказал он.

Черезов уточнил, что добиться таких результатов удалось благодаря восстановлению всех компрессорных станций и обследованию подземного хранилища.

«У нас газа больше, чем Крым на данном этапе может потребить», — констатировал замминистра.

Глебовское ПХГ создали на базе выработанного Глебовского газоконденсатного месторождения в 1991 году. Строительство хранилища по проекту НИПИ «Шельф» вел «Черноморнефтегаз» совместно с болгарскими специалистами.

В июле 2014 года стало известно о планах предприятия «Черноморнефтегаз» произвести ремонт Глебовского подземного хранилища газа для увеличения объема закачиваемого топлива.

Рекордное количество газа закачано в хранилище в Крыму

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о намерении Крыма увеличить разработку газовых месторождений. У полуострова в этом плане большой потенциал, считает он.

В частности, по словам Аксенова, в рамках программы перспективного развития «Черноморнефтегаза» планируется довести годовой объем добычи ресурса в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров, в 2035 году — до двух миллиардов. Глава Крыма добавил, что для наращивания добычи углеводородов следует продолжать геологоразведочные работы на новых объектах, поскольку это способно увеличить запасы газа.

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Источник: РИА Новости
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