Вашингтон, 18 октября. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о готовности некоторых европейских лидеров впервые принять боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

«Меня только что уведомили о том, что некоторые европейские державы сейчас, впервые, готовы принять боевиков ИГ1 (запрещена в РФ), которые прибыли из их государств», — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что это «хорошая новость», но уточнил, что возвращение боевиков на родину в Европу должно быть осуществлено после того, как США «схватят их».

В то же время Трамп обратил внимание, что в деле репатриации странами Европы своих граждан из Сирии «происходит большое продвижение».

В августе глава Белого дома заявил, что страна не собирается держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов, и предупредил, что США могут выпустить удерживаемых боевиков на свободу, если их не заберут родные страны.

В сентябре координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов рассказывал о том, сколько граждан государств ЕС в разные годы прошли через бандформирования ИГ в Сирии. Он объяснил, что многие из них погибли, некоторые вернулись в Европу, где часть попала под суд. В Сирии воевали, в частности, граждане Франции, Бельгии, Великобритании и Германии.

Кершов отметил, что большая часть европейских боевиков — это мигранты из государств Ближнего Востока, исповедующие радикальный ислам.

Ранее стало известно, что группа боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ) и члены их семей сбежали из охраняемого лагеря на севере Сирии, который находился под контролем курдских террористических формирований SDF. Из оставленного охраной вооруженных формирований лагеря смогли уйти порядка 100 человек.

Курды объявляли о том, что в случае удара со стороны Турции «не ручаются» за охрану взятых в плен в ходе войны боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» — они могут бежать из лагерей, оставленных SDF и YPG.

Стоит отметить, что значительное количество «бывших» боевиков ИГИЛ1 уже находятся на свободе в северной Сирии. За взятки курды отпускали пленных исламистов, позволяя им вместе с семьями селиться в полузаброшенных городах. Даже постоянные нападения «спящих ячеек» ИГИЛ не остановили эту политику.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что использование фактора ИГИЛ, «законсервированного» в лагерях на оккупированной SDF территории, изначально было информационной стратегией курдских боевиков.

Напомним, 9 октября президент Турции реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале совместной военной антитеррористической операции ВС Турции и Сирийской арабской армии (САА) «Источник мира». В ходе операции Анкара намерена обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков и сотрудничающих с ними террористов экстремистской организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), а также предотвратить движение террористов по трассе М-4.

«Источник мира» проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ заняли территории в восточной части САР. Де-факто курды не вели боевых действий против террористов, как это делали ВКС РФ и САА, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.