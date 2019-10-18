Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Названы ежегодные убытки России от таяния вечной мерзлоты

57
0 Оставить комментарий

Названы ежегодные убытки России от таяния вечной мерзлоты
Москва, 18 октября. Убытки России на ликвидацию последствий таяния вечной мерзлоты ежегодно составляют от 50 до 150 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Проблема должна быть решена, потому что с каждым годом ущерб будет только увеличиваться», — предупредил он в интервью агентству Bloomberg.

Крутиков напомнил, что вечная мерзлота занимает более половины площади России, поэтому ее таяние ставит  под угрозу инфраструктуру этих территорий: сохранность зданий, трубопроводов. То есть благополучие и нормальные условия жизни местных жителей.

Особое внимание замминистра обратил на ситуацию в местах расположения нефти, газа и горных пород. Дело в том, что 15% нефтедобычи и 80% добычи голубого топлива расположены как раз на территориях мерзлоты. Но ее таяние влечет размягчение земли, что в свою очередь наносит ущерб домам, в которым живут работники нефте- и газовых компаний. 

Напомним, в начале октября стало известно, что самые высокие темпы таяния мерзлоты выявлены в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский.

Несмотря на опасения специалистов, нельзя не учитывать и тот печальный факт, что глобальное потепление и парниковый эффект  превратились в  самую настоящую аферу, которой пользуются западные элиты. Для этого же они лоббируют интересы транснациональных компаний.

Так, издание Daily Mail ранее обнародовало заявление бывшего ведущего сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований США Джона Бэйтса о многолетних фальсификациях данных об изменениях климата. 

Больше всего наживаются на псевдоэкологических проблемах производители товаров «Эко». Так, по данным телеканала «Царьград», компания «Дюпон» в США заработала на этом миллиарды долларов. 

Но рекордсменом по торговле воздухом стал Альберт Гор. Именно он руководил биржей по торговле квотами на выброс газов. Таким образом, экологические движения, протоколы и соглашения превращаются в политические инструменты воздействия. Печально, что теперь в ход идут даже больные дети. Одной из них стала шведская школьница Грета Турнберг с синдромом Аспергера. 

 

infox - new
Источник: gazeta.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров