В Госдуме в ответ на создание «Кубани» в Раде напомнили о правах казаков на Запорожье

Окончательным распадом Украины закончится попытка воплотить в жизнь инициативу депутата Верховной рады Алексея Гончаренко «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий» на Кубани. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

При этом те, кто поддерживают идею Гончаренко, — больные люди и должны быть как можно скорее изолированы от общества, добавил российский парламентарий.

Накануне Гончаренко вывесил в своем Facebook объявление о создании в Раде межфракционной группы «Кубань».

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь, займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — сообщил нардеп.

Гончаренко печально прославился тем, что фотографировался рядом с остывающими телами погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В интервью «Шустер live» он признался, что был одним из участков поджога и отчитывался в прямом эфире о выполненной работе по «очистке Одессы».

Весной 2015 года Гончаренко был задержан перед оппозиционным митингом в Москве, однако через несколько часов он был отпущен и поспешно отбыл на Украину.

Помощник из Москвы

Если идею «заняться Кубанью», возникшую в голове украинского националиста, еще можно как-то понять, то горячая поддержка в его адрес со стороны одного из представителей российской интеллигенции не вмещается в голове. Однако реальность, как часто бывает, превзошла самые смелые фантазии.

«Кубанскую» инициативу Гончаренко прямо в комментариях к его Facebook-записи поддержал почетный профессор ГИТИС, создатель и худрук московского театра «Школа современной пьесы», член общественного совета Российского еврейского конгресса Иосиф Райхельгауз.

«Дорогой Алексей Алексеевич! Очень интересная затея! Готов помогать в любом качестве!» — написал он украинскому депутату.

В телефонном разговоре с корреспондентом ФАН Райхельгауз подтвердил, что данный комментарий оставил именно он, и согласился объяснить свою позицию на условиях публикации его ответа без купюр.

Руководствуясь исследовательскими целями, мы с удовольствием выполняем требование мастера сцены. Его реакция настолько показательна, что не нуждается в пояснениях (аудиозапись разговора имеется в распоряжении редакции):

«Я очень много лет знаю господина Гончаренко как человека честнейшего, образованного, как человека, который прекрасно знает русскую литературу, знает театр, музыку. И который очень хочет, чтобы украинские люди, русские люди действительно оставались, там, родными и действительно жили одной культурой.

Гончаренко — единственный, кто… ну, может, не единственный, кто очень серьезно поддерживает прерванные все культурные связи между Россией и Украиной.

Поэтому, может, я там чего-то недодумал, но я понял так, что Гончаренко говорит о том, чтобы поддерживать их родной украинский язык, его родной — мне он не родной, естественно, — там, где он еще существует и где на нем говорят. Я написал, что это правильная, хорошая мысль — поддерживать украинский язык там, где еще… Может я чего-то недопонял, но я думаю так.

Так же, как я уверен совершенно, что в Украине это чудовищный, дурацкий закон, на которым, собственно, Порошенко и власть, и все потерял, — запрет русского языка. Так же, как в Украине [русский язык] должен быть абсолютно свободным, государственным языком, и каждый человек должен говорить на том языке, на котором он вырос и учился. Так же и если в России живут некие этнические украинцы и говорят между собой по-украински, пусть говорят, и никто им не должен мешать. Вот как я понимаю эту ситуацию».

Однако на Украине время от времени различные националистические силы выдвигают территориальные претензии к России, отметил в разговоре с собеседником корреспондент ФАН. Не пугает ли это господина Райхельгауза?

«Нет, меня это не пугает, потому что, к сожалению огромнейшему… Ну, во-первых, я знаю, что этих сил в Украине мало. Их не больше, а я думаю — гораздо меньше, чем националистических сил в России. Вот я думаю, что примерно… Ну, в каждой стране есть такие — крайне правые, крайне левые.

Я очень хорошо знаю украинский народ, я знаю свою родной город, Одессу, где я родился. Где до сегодняшнего дня никто не говорит по-украински. Где 35 телевизионных каналов вещают на русском языке. И даже я, закончивший школу на украинском языке, приходя к ним иногда, там, на интервью или на разговор, я починаю розмовляти на українській мові, і вони мені відповідають на російській мові, вони может стать не знають свою рідну мову. Вот, скажу вам так — я вдруг слышу, что они не хотят и не могут говорить по-украински.

Поэтому это все неоднозначно. То, что происходит между нашими странами сегодня… ну, не сегодня, в последнее время, — это чудовищно. И то, что там президент Зеленский, который мой коллега, то есть человек, который всю жизнь занимался театром и кино, стал делать какие-то, с мой точки зрения, очень разумные шаги, попытки хоть как-то ослабить вот эту чудовищную ситуацию, в которой, с моей точки зрения, в равной степени виновны и Украина, и Россия, мне кажутся позитивными. То, что он позвонил нашему президенту, то, что он добился обмена военнопленными, то, что он, в том или ином, в удобном или неудобном нам формате пытается решить донецкий кризис, то, что он реанимировал Минские соглашения на заседании четверки, ну и так далее».

Иными словами, никакой угрозы территориальной целостности России в словах Гончаренко Райхельгауз не усматривает, переспросил корреспондент ФАН?

«Нет, я не вижу совершенно... Сегодняшняя Украина, которая… дай бог ей собой успеть заняться, а не захватывать куски. Вообще, кроме России после войны никто никого не захватывал. К огромнейшему сожалению, моя любимая прекрасная страна, к огромнейшему сожалению, вот, нарушила это… это… не знаю как сказать, негласное правило, негласную договоренность между народами — оставить территории в том виде, в каком они сложились после Второй мировой войны. При распаде Советского Союза, хорошо известно, что все подписали документ о… в этой самой «проклятой», «такой-сякой», можно называть как угодно, Беловежской пуще был подписан документ о неприкосновенности границ.

К огромнейшему сожалению, мы нарушили, при том что я эмоционально, конечно же, считаю, что Крым — наш. Ух ты, а чей же Крым? Конечно, наш! Но я сейчас говорю не об эмоциях, а о законе. И о том, почему весь мир от нас отвернулся, и о том, почему мы сегодня находимся в такой жесточайшей изоляции и… Ну, и продолжаем вести себя так же агрессивно и неумно, с моей точки зрения. При том, что мы — талантливейшая, прекрасная страна. Больно, обидно…»

Выходит, господина Райхельгауза не смущает даже то, в какой антипутинской футболке любит позировать Гончаренко?

«Я не видел этого. Нет, меня не пугает… Ну, мало ли кто в чем позирует. Ну, я не согласен с господином Гончаренко…

Я уже чувствую, что вы меня всеми вопросами… Мало того, я прошу вас ни одного слова без моей подписи, вот то, что я сейчас вам говорю, не публиковать. Я прошу — либо весь текст, либо — не вырывать: я просто подам в суд, просто прошу. Либо весь текст, который я вам говорю, либо никаких цитат из меня. Потому что я уже слышу по тому, как вы со мной разговариваете, что вы будете набирать из меня цитаты. Нет!

…А то, что господин Гончаренко что-то там нецензурное выкрикивает в адрес президента моей страны, я, естественно, не принимаю. Потому что это моя страна! Какой бы ни был президент, я могу здесь внутри комментировать, я могу здесь, внутри дискутировать, а выходя туда, я часто даю интервью зарубежным СМИ, и там я говорю совершенно другое. А здесь говорю о них то, что считаю… ну, то, что считаю неприемлемым в жизни сегодняшней, например, Украины.

В том числе, и Гончаренко — при том, что я его… я его, тем не менее, уважаю и считаю крупным политическим деятелем. Я был убежден, ну, я и сейчас убежден, что если бы он пришел к власти, то между нашими странами установились бы, ну… цивилизованные, как минимум, отношения, скажу так.

Я еще раз прошу — никаких цитат из меня! Потому что я часто, к сожалению, сталкиваюсь с этим в сегодняшней нашей прессе. Берут интервью, вырезают, склеивают. Вот пожалуйста, не делайте это!»

Кровная территория

Комментируя попытку нардепов Рады обратить свои взоры на Кубань, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ФАН уточнил, в чем он видит главную угрозу:

«Опасны националисты, которые сегодня подняли на флаг Шухевича и Бандеру, — убежден российский парламентарий. — Они опасны и для самой Украины, и для всего мирового сообщества, потому что проповедуют фашизм».

Заявления Гончаренко свидетельствуют о том, что он плохо знает историю, добавил Водолацкий.

«Сегодня Украина состоит из тех частей, которые были переданы ей после революции. В частности, Донецкая и Луганская области ранее входили в земли Войска Донского, то есть Российской Империи. Потому-то Донбасс сегодня и против нацизма, что там живут люди, кровными узами связанные с Ростовской областью, с территорией Войска Донского, — пояснил собеседник ФАН. — А что касается Кубани, я напомню, что Екатерина II переселила туда казаков из Запорожской сечи. И их потомки сегодня имеют право претендовать на Запорожье — это их историческая, кровная территория!»

Поэтому, по мнению Водолацкого, если Гончаренко будет настаивать на своем, то от Украины ничего не останется.

«Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Луганская, Донецкая области никогда не были Украиной. Это была Россия! Ну, а Закарпатье — это Венгрия…» — напомнил российский парламентарий.

При этом, если Зеленский уничтожит на своей территории нацизм, то почему бы и не поддерживать культурно-исторические связи между нашими народами, не восстановить братские отношения, задался риторическими вопросами депутат Госдумы.

«А Гончаренко — это провокатор, и очередная его провокация ничем хорошим для него и для его окружения не закончится», — убежден собеседник ФАН.

По его словам, Гончаренко и те, кто его поддерживают в комментариях, — просто больные люди.

«У них нарушена психика, нарушено все то, что связано с нормальным цивилизованным миром. Таких людей нужно изолировать от общества — чем быстрее, тем лучше», — подытожил депутат Виктор Водолацкий.

Совет из Донбасса

В отличие от живущих в альтернативной реальности «эльфов» из Москвы, жители Донецкой и Луганской народных республик не испытывают иллюзий относительно украинских националистов. Десятки тысяч погибших, разрушенное жилье, сломанные судьбы, тысячи беженцев — все это ждет любую территорию, столкнувшуюся с попыткой воплощения нацистских идей на практике.

Участница боевых действий в Новороссии Вера Калмыкова, потерявшая ногу в бою за республику, в интервью ФАН на свой лад оценила инициативу Гончаренко.

«Любой житель Донбасса понял уже давно, что такое «возвращение в культурно-социальное поле Украины». Я считаю, что объединение «Кубань» в Раде должно быть объявлено запрещенной организацией в России и на территории республик, потому что именно из-за их «культуры» в Донбассе льется кровь», — уверена Калмыкова.

Собеседница ФАН воспитывает четырех детей в поселке Гольмовский на окраине прифронтовой Горловки, то есть по сути на передовой, в «красной зоне». Младшего ребенка Калмыкова родила уже после ампутации ноги.

В свою очередь, бывший ополченец, журналист Юрий Ковальчук, прошедший украинский плен и проживающий ныне в ЛНР, отреагировал на инициативу Гончаренко с изрядной долей иронии.

«Конечно, «возвращать в культурное и социальное поле украинские этнические территории», тем более на Кубани, — это прекрасно, — посмеялся он. — Прекраснее было бы только колонизировать Марс… Страна, социально-экономические достижения которой в основном заключаются в изготовлении самых больших рушников и самых больших портретов Шевченко; страна, которая не в состоянии обеспечить централизованное отопление своим гражданам, вдруг решила очаровать жителей Кубани. Которая, к тому же, к Украине не имеет ровно никакого отношения».

У россиян уровень жизни на порядок выше, чем у украинцев, напомнил Ковальчук.

«Пусть сначала своих гастарбайтеров очаруют, чтобы те перестали массово сбегать в Польшу и Россию», — добавил собеседник ФАН.

По мнению бывшего ополченца, нынешней Украине нечего предложить Новороссии.

«Было дело, Порошенко заявил, что Донбасс надо возвращать, выиграв «борьбу за сердца и умы» местных жителей. В итоге бомбил мирное население нещадно, сделав все, чтобы ненависть к украинскому государству вошла у жителей ЛДНР в спинной мозг, в подкорку», — напомнил Ковальчук.

Что сегодня может предложить Украина жителям Донбасса, кроме снарядов и пуль? И чем в Киеве собираются приманивать жителей Кубани? Видимо, снарядами или гигантскими рушниками, иронизирует он.

«Все это такой бред, что на него даже немного стыдно реагировать. Гиперлупы у них уже были, канал из Азовского моря в Черное копали, а теперь Кубань будут отжимать», — продолжил собеседник ФАН.

В целом, покорность населения Украины и полное отсутствие ответственности, в том числе уголовной, среди ее политиков привели к тому, что последние совсем не заботятся о реалистичности своих заявлений, считает гражданин ЛНР.

«Что касается Иосифа Райхельгауза, то ему следовало бы съездить на Украину, в глубинку. Если понравится, если это то, что он считает приемлемым и достойным, то пускай закрывает свою школу в Москве и едет работать в Киев. Уверен, что ему там все быстро и доступно объяснят», — предположил Ковальчук.

Гражданская война в Новороссии началась в апреле 2014 года как прямое следствие госпереворота в Киеве и продолжается по сей день. Ее жертвами с обеих сторон, включая военных и гражданских, по разным оценкам, стали от 30 до 100 тысяч человек. Многочисленные попытки народных республик установить перемирие до сих пор не увенчались успехом из-за недоговороспособности украинской стороны.