Эрдоган пригрозил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа

Анкара, 18 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «невежливым» письмо, полученное от американского коллеги Дональда Трампа, и пригрозил, что не забудет о нем, хотя сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

В офисе президента Турции сообщили ранее, что Эрдоган «выкинул в мусорную корзину» письмо, в котором глава Белого дома предостерегал коллегу от военной операции на севере Сирии и призывал «не строить из себя крутого и не быть дураком». Доставлено оно было 9 октября — в день, когда Анкара начала антитеррористическую операцию.

В Кремле стиль послания назвали «весьма необычным» для международной переписки. Как отметил сам Эрдоган, письмо не имеет ничего общего с вежливостью.

«Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня. Мы не придаем этому приоритета. Однако когда придет время, будет сделано то, что нужно», — отреагировал он в ходе выступления в Стамбуле.

Как отметил ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с Федеральным агентством новостей, подобный панибратский тон совершенно неприемлем в разговоре с лидером одного из мощнейших ближневосточных государств.

Операция «Источник мира», стартовавшая в приграничных районах Сирии 9 октября, направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Антитеррористическая операция ведется не против курдского народа, а против вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды.

На захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курды угнетают местное население, устанавливая свои порядки.

На встрече 17 октября Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.