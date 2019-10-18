Врачи назвали опасные болезни, о которых расскажут темные круги под глазами

Москва, 18 октября. Врачи рассказали, что темные круги могут быть причиной серьезного заболевания, а не только недосыпания и переутомления.

Принято считать, что темные круги под глазами появляются из-за недосыпания или стресса. На самом деле причиной их появления может быть как переутомление, так и опасная болезнь.

По словам врачей, чаще всего дело в наследственности. Например, синяки под глазами довольно часто встречаются у людей с тонкой и светлой кожей. Все дело в том, что темные круги — это на самом деле кровеносные сосуды, которые просто просвечивают через кожу. Синяки также могут появиться с возрастом, так как кожа теряет свою эластичность и начинает просвечивать. Обезвоживание тоже довольно часто становится причиной «синевы» под глазами, потому что при недостатке воды организм начинает направлять ее только к жизненно важным органам.

Но существуют еще и случаи, когда круги могут стать сигналом для немедленного обращения к врачу.

«Синяки под глазами могут стать симптомом почечной недостаточности и других проблем с почками. Если у человека также обнаружены отечность и припухлость кожи, то ему нужно срочно обследоваться у доктора», — передает «Царьград».

Увидеть под глазами темные круги можно и в случае заболеваний внутренних органов. Такие заболевания чаще всего случаются из-за проблем с сердцем и сосудами, из-за которых происходит застой крови. «Звоночком» о проблемах с внутренними органами может стать еще и головная боль.

Интоксикация и кишечная инфекция тоже могут стать причиной темной области вокруг глаз. Связано это с обезвоживанием, которое уже было упомянуто ранее. Эти заболевания вероятнее всего будут сопровождаться еще и диареей с рвотой.

Поводом для того, чтобы сходить проверить здоровье, если под глазами появились синяки, также могут стать анемия и недостаток железа.