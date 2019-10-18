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Появилась информация о состоянии здоровья актрисы Белохвостиковой

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Появилась информация о состоянии здоровья актрисы БелохвостиковойМосква, 18 октября. Советская и российская актриса Наталья Белохвостикова, по некоторым данным ранее госпитализированная в реанимацию, переведена в обычное отделение. 

В СМИ появилась информация о состоянии здоровья артистки. По данным «Рен ТВ», ее состояние нормализовалось, и врачи приняли решение перевести ее из реанимационного отделения в обычное. 

16 октября в Сети распространились сведения о том, что народную артистку РСФСР якобы госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии одной из столичных клиник, напоминает «Газета Кемерова». Согласно имеющейся в Сети информации, у 68-летней актрисы возникли проблемы со здоровьем — она почувствовала себя хуже после перенесенной операции на сердце.

Тогда Белохвостикова самостоятельно обратилась к врачам за помощью с жалобами на нарушение сердечного ритма. Медики оценили ее состояние как тяжелое.

При этом ранее артистка не жаловалась на самочувствие. Редко, но посещала светские мероприятия вместе с дочерью Наташей и мужем, режиссером Владимиром Наумовым. Наследница кинематографистов тоже выбрала творческую профессию, стала режиссером, передает StarHit. 

Журнал также рассказывает, что в 2007 году Белохвостикова усыновила мальчика. Позднее звезда рассказала, что давно хотела пойти на этот шаг, но не решалась, — боялась. 

«Мы не показывали ребенка, потому что Кирюшка был маленьким. Каждая мама знает: малыша нельзя травмировать, ему надо дать возможность жить в полную силу. Он сам нас выбрал, сразу назвал меня мамой», — сказала актриса в эфире передачи «Судьба человека».

Наталья Белохвостикова — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР и лауреат двух Государственных премий СССР. Она известна зрителям по ролям в фильмах «Тегеран-43», «Принцесса цирка», «Стакан воды», «Законный брак» и ряду других картин, но в последнее время артистка практически не появляется в новых фильмах.

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Источник: Ren.tv
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