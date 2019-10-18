Им некуда бежать – эксперт об атаках курдов-террористов во время паузы в «Источнике мира»

Анкара объявила о приостановке операции «Источник мира» на севере Сирии на пять дней. Но курдские бандформирования не прекращают огонь. Чего стоит ожидать по итогам перемирия – в материале Федерального агентства новостей.

Перемирие или ультиматум

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от США угрозы ввода экономических санкций. 17 октября вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео прибыли в Анкару для переговоров по ситуации в районе проведения операции турецких войск. За переговорами последовало объявление турецких властей о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов.

Анкара не намерена сдавать позиции, речь идет, скорее, об ультиматуме в адрес курдских боевиков. Им дали время для отступления за пределы 30-километровой зоны на территории Сирии – освобождения участка, прилегающего к сирийско-турецкой границе, где Анкара хочет создать зону безопасности. Предполагается, что курдские бандформирования должны также отвести тяжелые вооружения.

Курдские бандформирования идут в бой

На фоне заявлений о приостановке операции продолжаются обстрелы в районе Рас-аль-Айн. Об этом 18 октября заявил журналистам в Женеве спикер Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке. Аналогичные сведения ранее сообщило информагентство Reuters. Свидетели событий сообщают, что не слышно ни артиллерии, ни авиации, ни взрывов ракет. В Рас-аль-Айне огонь ведется только из минометов, пулеметов, автоматов, идут в ход гранаты. Это означает, что Турция не применяет тяжелые вооружения, соблюдает перемирие, лишь отвечает на атаки курдов.

Скорее всего, курдские бандформирования задумали отвоевать, вернуть под свой контроль половину города Рас-аль-Айн, которую только что заняли турецкие военные. Если курдские боевики не отойдут и не сдадут тяжелое вооружение, Анкара воспользуется оставленным за собой правом продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

К чему ведет пауза в операции

Насколько оправдаются ожидания Турции и США от паузы в операции «Источник мира», в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей рассказал доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Никакого перемирия на самом деле нет, оно объявлено, но боевые действия все равно продолжаются. Итог будет такой: все возобновится с новой силой», – заявил Перенджиев.

Эксперт заметил, что поведение курдов продиктовано их интересами, курдские вооруженные формирования понимают, что находятся в безвыходном положении и что под вывеской перемирия скрывается серьезная угроза.

Чего хотят курды

В рядах курдских вооруженных групп на севере Сирии уже есть значительные потери в ходе операции. Вечером 17 октября Анкара заявила о нейтрализации 702 членов «Рабочей партии Курдистана» (организация признана террористической и запрещена в Турции). Несмотря на потери сотен бойцов, курдские боевики и не думают отступать.

«Им некуда деваться. Они это прекрасно понимают. Все, что заявлено, – дипломатическое или информационное прикрытие», – прокомментировал ситуацию член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Собеседник Федерального агентства новостей уверен, что курды не прекратят сопротивление и не сдадут занимаемые территории. Напомним, что исторически курды проживают в трех маленьких районах Сирии. Несколько лет назад радикально настроенные курдские вооруженные формирования под предлогом борьбы с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) заняли территории далеко за пределами районов курдских поселений. Эксперт отметил, что они не уступают земель турецким войскам, потому что, как и Анкара, хотят иметь некую буферную зону. По словам собеседника ФАН, курды боятся, что, отдав эти земли, они могут лишиться и своих исторических районов проживания в Сирии.

Интересы США

США приняли очень активное участие в истории с объявлением паузы в операции турецких войск. Это подтверждает, что у США есть определенные интересы в Сирии. Наверняка есть такой вариант окончания «Источника мира», который более выгоден для Вашингтона. Александр Перенджиев не удивлен сообщениями о том, что американцы эвакуируют из зоны боевых действий полевых командиров террористов.

«Это обычная практика американцев. Не вижу здесь ничего нового. Они и раньше этим занимались. В конце концов, террористические проекты – это их проекты. Свободная сирийская армия, Сирийские демократические силы – это их проект. Одни боевики идут в Свободную демократическую армию, другие – в ИГИЛ. Эти проекты, как сообщающиеся сосуды», – отметил эксперт.

Чего боится Вашингтон

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, американская сторона испугалась, когда к событиям подключилась правительственная армия Сирии. 14 октября сирийские военнослужащие направились на север страны, чтобы защищать проживающих на этой территории мирных жителей и отстаивать государственные интересы САР.

«Американцы побоялись, что сирийская армия возьмет под контроль турецко-сирийскую границу, тогда все вопросы были бы закрыты, курдский вопрос был бы снят с повестки дня. Тогда американцам мало на чем было бы играть в этом районе, они почувствовали бы себя проигравшей стороной. Вот они и вцепились в эту территорию, чтоб ее не взяла под контроль сирийская армия», – обрисовал обстановку Александр Перенджиев.

Почему опасны курдские боевики

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира». Начали операцию с авиаударов турецких ВВС по позициям курдских бандформирований. Турция сразу заявила, что цель – освободить от курдских боевиков 30-километровую буферную зону. Туда турецкие власти планируют переселить сирийских беженцев, за годы конфликта перебравшихся с родной земли на турецкую территорию.

Операция направлена против боевиков «Рабочей партии Курдистана» и связанных с ней объединений. В последние годы РПК устроила несколько крупных террористических атак в Турции. Например, 17 февраля 2016 года произошел взрыв заминированного автомобиля в центре Анкары. 29 человек погибли, 61 человек ранен.

В Сирии исторически ареал проживания курдов очень мал, но, в ходе действий против боевиков ИГ, курдские бандформирования уже достаточно давно заняли значительные территории на севере страны и притесняют проживающих на этих землях арабов, в том числе в принудительном порядке вербуют местную молодежь и даже детей в ряды РПК. Дамаск уже заявил, что в Сирии невозможен сценарий, реализованный в Ираке, где создан Иракский Курдистан. Действия курдских бандформирований на севере Сирии вредят как безопасности Турции, так и безопасности Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.