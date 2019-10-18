США и Интерпол нарушили международное право, задержав россиянку Богачеву

США использовали Интерпол как инструмент геополитического влияния, санкционировав незаконное задержание россиянки Анны Богачевой в Минске по сфабрикованному политическому делу о мнимом вмешательстве в американские выборы. Таким образом Вашингтон пытался оказать давление на Москву в рамках противостояния. Однако благодаря действиям МИД РФ, МИД Белоруссии и юристов, «операция» американцев провалилась.

Экскурс в историю с задержанием Богачевой

Минюст США 16 февраля 2018 года выдвинул обвинения против России по вымышленному делу «о вмешательстве» в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Фигурантами стали 14 россиян и несколько компаний. Всех якобы виновных Америка объявила в международный розыск по линии Интерпола. Среди разыскиваемых оказалась и россиянка Анна Богачева.

В минувшие выходные Богачеву вместе с мужем во время отдыха задержали правоохранительные органы Белоруссии в Минске по ордеру Интерпола, который санкционировал США. 15 октября стало известно, что Анна Богачева, благодаря работе российских и белорусских дипломатов, была освобождена и позднее вернулась на родину.

В краткой беседе с представителями СМИ россиянка поблагодарила всех дипломатов и юристов, поспособствовавших ее освобождению, а также отметила, что считает задержание по делу о вымышленном вмешательстве в дела США странным.

Ситуацию комментировали президент Белоруссии и адвокат Богачевой. По словам юриста, Интерпол не имел права задерживать россиянку, так как международный орган занимается непосредственно уголовными делами, а не политическими. Дело «о вмешательстве» находится вне юрисдикции международной полиции.

Президент РБ Александр Лукашенко призвал не нагнетать ситуацию вокруг россиянки Анны Богачевой. По его словам, в Белоруссии, находящейся с РФ в одном интеграционном проекте «Союзное государство», защищают интересы россиян.

Россия и Богачева — жертвы внутренних разборок США

Инцидент с задержанием Богачевой — показательный пример того, как США цинично использовали Интерпол в геополитическом противостоянии. Они незаконно превратили международную полицию в инструмент давления, чтобы «насолить» России.

Напомним, что в 2016 году клан Клинтонов во главе со своим представителем Хиллари Клинтон проиграл президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.

После выборов демократы и финансисты развязали против Трампа политическую войну, начав многочисленные операции по дискредитации нового президента. Одна из них — это обвинение Трампа в сотрудничестве с Россией на выборах в 2016 году. Соответственно и России предъявили обвинения о «вмешательстве во внутренние дела». Однако это дело абсурдно от «А до Я», а Москва стала заложником внутриполитических разборок США. Следовательно, жертвой стала и Анна Богачева.

Американские сказки

Дело о «вмешательстве» носит сугубо политический и реакционный характер и слабо связано с законом. При этом американцы и сами этого не скрывают. Нужно обратить внимание на несколько важных вещей. Во-первых, на формулировку обвинения.

«Фигурантов дела о вмешательстве в выборы президента США не обвиняют в изменении исхода голосования. В обвинительном заключении нет обвинения в том, что поведение обвиняемых изменило исход выборов 2016 года», — заявлял замгенпрокурора США Род Розенштейн на брифинге Минюста 16 февраля в 2018 году, который транслировало Washington Post.

Это дата предъявления обвинений. По словам Розенштейна, всем фигурантам вменяют заговор против США с целью совершения мошенничества. Очень интересная «игра слов». «Заговор с целью». Деяния нет, наступления общественно опасных последствий, затрагивающих интересы кандидатов в президенты, — нет.

Заявление сделано не случайно и не является ошибкой. В американском законодательстве нет юридической нормы, устанавливающей ответственность за «вмешательство в выборы». Соответственно, наказывать не за что. Однако выдумать формальный повод для начала уголовного преследования остро необходимо.

Во-вторых, нужно оценить, как госведомства США позиционируют дело в ходе внутренних обсуждений и заседаний, а также на международной арене.

В «обвинительном заключении» слово «политика» или «политическое» появляется не менее 40 раз на 37 страницах. Суть обвинения — «вмешательство в политическую систему США». Казначейство и Госдеп США вводят санкции, но в пояснительных пресс-релизах (от 15.03.2018 и 30.09.2019) отмечают, что давление на РФ оказывается в порядке принятия политических решений об отстаивании геополитических интересов США.

Интерпол нарушил собственный Устав

Приведенные доводы доказывают, что дело носит политический характер. Учитывая это, Интерпол не имеет права задерживать фигурантов вымышленного дела по требованию Минюста США. Соответственно, и Анну Богачеву задерживать в Минске также не имели права по ордеру международной полиции, так как это является фактическим нарушением статьи 3 Устава Интерпола, в котором организации строго запрещено заниматься любой деятельностью политического, военного, межрасового или религиозного характера.

Напомним, депутат Госдумы Евгений Федоров назвал Интерпол «уголовным механизмом обеспечения политических целей США». По мнению парламентария, нельзя допускать, чтобы Америка своими законами контролировала всю планету, так как это придет к существованию по принципу «однополярного мира».