

Москва, 18 октября. Военный эксперт Андрей Кошкин объяснил, зачем украинские власти обвиняют Россию в мнимой агрессии в Донбассе. На это у Киева, по мнению специалиста, есть три причины.

Самая главная цель этих необоснованных и агрессивных выпадов — это оказание давления на нынешнего президента страны Владимира Зеленского, который хотел бы решить проблему, уверен Кошкин.

«Во-вторых, это такая пугалка, с помощью которой нужно держать налогоплательщиков в узде», — объяснил эксперт в комментарии URA.RU.

Наконец, третьей причиной, по его словам, является необходимость держать ВСУ в мобилизованном состоянии. Для трансляции этих «сказок» Киев использует всевозможные информагентства.

Напомним, одной из последних антироссийских пугалок стало заявление заместителя начальника Генштаба ВС Украины Андрея Тарана о том, что Москва якобы готовит «широкомасштабную военную агрессию». При этом военачальник заверил, что Киев имеет «достаточное количество подготовленных органов управления», способных контролировать ситуацию на российско-украинской границе. Никаких доказательств этого военачальник как обычно не привел, потому что, по его словам, «эти планы вполне очевидны».

Новый украинский выпад прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с телеканалом RT он назвал слова замглавы Генштаба ВСУ глупостью. По его мнению, Таран «пересказал какой-то свой ночной кошмар».

В феврале этого года пятый президент Украины Петр Порошенко на дебатах ГА ООН успел предупредить об известной только ему «тактической наступательной ударной группе» РФ. Она, по словам политика, якобы которая находится на границе с Украиной. После этого Порошенко не успокоился и сообщил о реальной угрозе войны между Украиной и Россией.

Предшественник Тарана Виктор Муженко «раскрывал» планы Москвы по вторжению на Украину «по трем направлениям,а бывший секретарь СНБО этой страны Александр Турчинов пошел дальше и договорился до того, что Украина будет для России всего лишь «первым плацдармом», а на самом деле целью РФ является «полномасштабная война» в Европе.

После президентских выборов на Украине пост Порошенко занял Владимир Зеленский. В ходе своей инаугурации он заявил, что считает своей главной целью окончание войны в Донбассе. Его советник Иван Апаршин заверил, что Киева не собирается менять курс на «войну с Россией».

Однако политолог Иван Мезюхо после появления очередной «страшилки» от Тарана заявил, что Зеленский использует те же «нечистоплотные методы» в своей внешней и внутренней политике, что и Порошенко, который все пять лет своего президентского срока твердил про мнимую российскую угрозу и даже пытался ввести военное положение.

Напомним, гражданская война на Украине длится вот уже более пяти лет. Киевские власти начали проводить так называемую антитеррористическую операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые отказались признавать новое руководство страны, пришедшее к власти после госпереворота. По данным ООН, жертвами боестолкновений стали не менее 13 тыс. человек.

Москва все этим годы не устает опровергать голословные обвинения в агрессии на юго-востоке Украины. Власти РФ не раз указывали на то, что, наоборот, заинтересованы в том, что конфликт завершился и страна преодолела кризис.