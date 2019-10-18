Приехавший в РФ французский мэр объяснил, как «ликвидировать недопонимание» между странами

Москва, 18 октября. Французы испытывают недостаток информации о России, а россияне — о Франции, и странам нужно проводить больше мероприятий, которые позволят гражданам обоих государств больше узнать друг о друге. Такое мнение озвучил мэр города Мант-ла-Жоли Рафаэль Конэ, прибывший с визитом в Москву, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По мнению политика, французам сложно понять, что происходит в России из-за удаленности двух стран друг от друга.

«Я думаю, что для француза очень сложно понять, что происходит в России, а для россиянина — что происходит во Франции. История наших стран связана, однако с точки зрения географии наши государства далеки друг от друга. Многие французы никогда не были в России — так же, как и многие россияне никогда не приезжали во Францию», — сказал Рафаэль Конэ.

Мэр Мант-ла-Жоли рассказал, как можно решить эту проблему. По его мнению, Москве и Парижу важно проводить мероприятия, которые позволят гражданам РФ и Франции открыть для себя другую страну, политическую систему, ее общество.

«Такой подход позволит ликвидировать недоразумения и недопонимание», — отметил политик.

Рафаэль Конэ рассказал, что этот визит в Россию для него — первый.