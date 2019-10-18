Электроподстанцию для «Северного потока-2» запустили в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 октября. Российская распределительная сетевая компания «Россети Ленэнерго» в Ленинградской области запустила подстанцию напряжением 110 кВ для технологического присоединения компрессорной станции «Славянская», которая впоследствии будет обеспечивать работу газопровода «Северный поток — 2».

«Менее одного года ушло на строительство подстанции «Куземкино» для технологического присоединения компрессорной станции «Славянская». Объект полностью соответствует концепции «Цифровая трансформация 2030», — рассказал генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Подстанция «Куземкино» расположена в Кингисеппском районе и оснащена системами удаленного контроля и управления оборудованием, поэтому она способна дистанционно собирать и передавать информацию о параметрах работы сети.

Гендиректор компании «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин уточнил, что инвестиционные вложения в реализацию проекта составили порядка 350 млн рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что потенциал мощностей подстанции позволит обеспечить электроснабжением не только компрессорную станцию «Славянская», но и социальные объекты Усть-Лужского сельского поселения.

В рамках проекта построено более 1,5 км воздушных линий 110 кВ «Нарвская ГЭС — Усть-Луга» и «Кингисеппская — Порт».

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газовой магистрали составит 55 миллиардов кубометров в год. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. К настоящему моменту разрешение на строительство не дала только Дания.

Большая часть газовой магистрали уже построена. Как сообщается на официальном сайте проекта, возведение газопровода завершено на три четверти, то есть на 75%.