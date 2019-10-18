Экстрасенс рассказал о последствиях решения Тимати назвать сына в честь погибшего друга

Москва, 18 октября. Рэпер Тимати назвал сына Ратмиром, вероятно, в честь погибшего в 2017 году друга. Экстрасенс Дмитрий Волхов оценил вероятность последствий этой идеи отца.

Ратмир Шишков разбился в аварии в 2017 году. Тимати посвящал погибшему другу песни и клипы, а этой осенью назвал в честь товарища новорожденного сына.

Колдун Волхов отметил, что это не обязательно должно привести к беде в жизни мальчика. Он заметил, что сам получил свое имя от бабушкиного брата, которого в возрасте 20 лет убили на войне.

«Я думаю, что каждую жизнь и каждую судьбу нужно рассматривать в индивидуальном порядке», — приводит слова медиума «Ньюинформ».

Экстрасенс напомнил, что нет ничего плохого в том, чтобы называть детей в честь покойных друзей и родственников. Он констатировал, что это популярная практика и не обязательно должна нести за собой негативные последствия.

«Я не считаю, что это негативно, — заключил Волхов. — Какая разница? Претензии сейчас летят к Тимати необоснованно».

Напомним, 16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Фотографии с новорожденным появились в инстаграм-аккаунтах рэпера и его возлюбленной, модели Анастасии Решетовой. До этого у музыканта родилась девочка Алиса. Ее матерью является первая супруга рэпера Алена Шишкова.