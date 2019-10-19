Сирия новости 19 октября 07.00: портрет Асада водрузили в Айн аль-Арабе, провокации против САА в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 19 октября. САА возвращает по свой контроль границу с Турцией, курдские боевики подняли бунты в Дейр-эз-Зоре и продолжают атаковать турецкие силы в Рас аль-Айне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): водрузила флаг САР и портрет Асада на границе близ Айн аль-Араба, обстреляли позиции террористов в Идлибе, приняла участие в восстановлении Телль-Абъяда.

ВКС РФ: нанесли удар по боевикам на юге Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: приостановили продвижение в рамках операции «Источник мира», отражали атаки курдских боевиков в Рас аль-Айне, создали укрепленный опорный пункт в провинции Хасака.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): запустило фейк об освобождении «жен ИГИЛ» из концлагеря в Ракке.

Курдские террористы: организовали провокации против САА на левобережье Евфрата, продолжили атаковать турецкие силы на севере Сирии, начали отвод сил от границы в Ракке, получили «гуманитарную помощь» от западных активистов.

Провинция Алеппо

Солдаты Сирийской арабской армии сняли флаги курдских боевиков и водрузили знамя Сирийской Арабской Республики вместе с портретом президента Башара Асада на сирийско-турецкой границе в районе города Айн аль-Араб (Кобани). Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), правительственные силы по соглашению с местными органами управления продолжают занимать границу с Турцией и берут под контроль пограничные переходы. Флаг САР появился сегодня на северной границе Сирии впервые за несколько лет.

Между тем жители провинции Алеппо провели митинг в поддержку турецкой военной операции «Источник мира», направленной на вытеснение курдских незаконных вооруженных формирований и создание зоны безопасности вдоль северной границы Сирии. О митинге в населенном пункте Ихтимелат к востоку от Азаз сообщает источник в Twitter (@huseyinbozan).

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики при поддержке местного арабского населения организовали провокации против правительственных сил в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщают источники в Twitter (@EuphratesPost, @DeirEzzor24, @AliAlleile), митинги, в ходе которых люди с закрытыми повязками лицами требовали вывода САА, прошли сразу в нескольких населенных пунктах на левобережье Евфрата, в том числе в Хаджине, Шхиле, Аль-Эзбете и Меайзиле.

Напомним, после начала турецкой военной операции «Источник мира» Сирийская арабская армия по соглашению с местными администрациями вошла на обширные территории в восточной Сирии, которые ранее находились под контролем террористов SDF, связанных с «Рабочей партией Курдистана». Не имея возможности противостоять продвижению правительственных сил, курдские боевики стремятся замедлить их с помощью провокаций.

Провинция Идлиб

САА нанесла удар по позициям террористов, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», на юге провинции Идлиб. Как сообщает источник в Twitter (@thiqanewsagency), под артиллерийским обстрелом оказались боевики, дислоцированные в районе деревни Маар-Зита. О потерях среди террористов не сообщается.

Кроме того, как сообщает новостной источник (@jisrtv), самолет ВКС РФ нанес удар по позициям боевиков в районе деревне Америя в Идлибе.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийской арабской армии заняли покинутый курдскими боевиками приграничный город Телль-Абъяд и восстановили контроль над сирийско-турецкой границей. Как сообщает медиаактивист в Twitter (@JuhaymanH), в настоящее время САА вместе с местным населением возвращает город к мирной жизни после отхода связанных с РПК террористов — в том числе в буквальном смысле занимаясь уборкой мусора, скопившегося на улицах.

Между тем аналитический источник в Twitter (@studies_nors) подтверждает сообщения о том, что подконтрольные американцам курдские боевики в рамках соглашения между Турцией и США начали отход от границы на юг, за пределы намеченной Анкарой 30-километровой зоны безопасности.

Источники в Twitter (@A7_Mirza) со ссылкой на медиаисточники ИГИЛ сообщили о нападении террористов «Исламского государства» на концлагерь в провинции Ракка, охраняемый курдскими боевиками. Утверждается, что «спящая ячейка» ИГИЛ уничтожила шесть человек курдской охраны и освободила содержавшихся в лагере в Махмудлии «жен ИГИЛ» вместе с детьми. Между тем по данным других активистов (@jenanmoussa), источники в Ракке опровергают факт нападения; предположительно, ИГ запустило фейк о нападении на лагерь.

Провинция Хасака

На севере провинции Хасака, в первую очередь в городе Рас аль-Айн, продолжаются ожесточенные бои между турецкими силами и курдскими террористами SDF. Воспользовавшись прекращением артиллерийских и авиаударов в рамках соглашения между Турцией и США, боевики усилили атаки, стремясь отбить занятую турецкими силами часть города.

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что мирное население в районе города Рас аль-Айн в провинции Хасака бежит на юг от курдских террористов и боевых действий. По сообщениям SANA, турецкие силы создали в районе города опорный пункт в деревне Каджо, укрепили его с помощью тяжелой техники и подняли над ним турецкий флаг.

Между тем западные активисты, поддерживающие курдских боевиков в Сирии, сообщили в Twitter (@lapinesqueо) «гуманитарном конвое», собранном в районе Телль-Тамра и направленном в Рас аль-Айн, где курдские боевики пытаются вытеснить турецкие силы из города. Согласно сообщениям, в город на помощь курдским боевикам направлены опытные военврачи. Источник отмечает, что курдские боевики в Рас аль-Айне не верят в соглашение между Турцией и США и «не хотят, чтобы американцы обманули их еще раз».

1 Организация запрещена на территории РФ.