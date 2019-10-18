«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину. События дня. ФАН-ТВ

«Что должно произойти в мире для того, чтобы положить конец кровопролитию афганского народа, продолжающемуся многие десятки лет? К сожалению, мы видим, что за многие годы мир нисколько не приблизился. Одни только резолюции, слова обеспокоенности, за которыми нет реальных мер», — сокрушается чеченский лидер.

Взрыв произошел в одной из мечетей афганской провинции Нангархар. Как сообщают местные СМИ, в здание попали ракеты. В это время внутри находились люди. Известно о 62 погибших, 60 человек получили ранения. С каждым часом журналисты Афганистана публикуют новые цифры. Возможно, число жертв продолжит расти. Официальной информации о том, кто направил ракеты на мечеть — нет. Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность. Свои соболезнования всем афганцам выразил глава Чечни Рамзан Кадыров .

Вопрос транзита газа через Украину

В «Газпроме» назвали условие для транзита газа через Украину. Это продление с начала следующего года действующего соглашения. Не без «но». По словам главы компании Алексея Миллера, стороны должны решить все судебные споры. Вопрос сотрудничества двух стран стал одним из основных на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева и руководителя «Газпрома». Как отметил Миллер, решение по транзиту одно, так как Киев хочет перейти на европейское законодательство — задействовать с 1 января 2020 года Третий энергопакет. Однако это долгая процедура. Да и вопросов нужно обсудить немало.

«Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ. Надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы — это практически тот же самый российский газ. И мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — отметил глава «Газпрома».

Закупать газ у Москвы Киев прекратил в 2015 году. Но обходной путь Украина все же нашла. Сейчас она приобретает российское голубое топливо по реверсу из стран Евросоюза. Контракт на транзит газа в страны ЕС через Незалежную истекает 31 декабря. Но, видимо, Украина не собирается мирно решать вопросы. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что уже в ноябре компания направит «Газпрому» иски на 11 млрд долларов за возможное прекращение транзита.