Как страна ищет таланты с помощью конкурсов «Лидеры России» и «Молодые лидеры Рунета»

В России дан старт приему заявок на участие в интернет-конкурсе «Молодые лидеры Рунета». В нем могут поучаствовать специалисты из IT-компаний и digital-агентств, которые имеют более, чем двухлетний опыт руководства командами от трех человек, реализующих масштабные проекты. Считается, что участие в конкурсе может помочь молодым специалистам в обмене опытом с другими представителями сферы и построить личный бренд за счет информационной поддержки конкурса.

Федеральное агентство новостей вспомнило про еще один конкурс с похожим посылом и даже названием — только акцент в нем сделан на административных талантах участников. Конечно же, речь о «Лидерах России». О том, насколько важно искать людей с лидерскими качествами среди молодых управленцев всех мастей, и о том, какие перспективы есть у данного тренда, ФАН выяснило у одного из победителей «Лидеров России», а в настоящее время — заместителя губернатора города федерального значения Севастополь Марии Литовко.

— Посыл обоих конкурсов очень схож – ищутся руководители в той или иной отрасли. «Лидеры России» был более обобщенным конкурсом, теперь сконцентрировались на IT. Если будет планироваться новый конкурс, то на какой отрасли следует сделать акцент?

— Сложно выделить еще какую-нибудь отрасль, которая могла бы отпочковаться в отдельный конкурс. Думаю, что объединение многих направлений «Лидеров России» в единое целое — это правильное решение, поскольку под общим брендом им будет проще развиваться.

— Правильно ли, что подобные конкурсы только для «начальников»? Есть талантливые специалисты, не имеющие руководящих должностей.

— Полностью согласна — и такие конкурсы как раз существуют. Площадка «Россия — страна возможностей» (автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. — Прим. ФАН), под эгидой которой созданы «Лидеры России», также проводит конкурсы для студентов и молодых профессионалов. Так что возможности проявить себя даны не только руководителям, но и экспертам и специалистам.

Подобные конкурсы появились в связи с необходимостью в успешных и профессиональных кадрах, поясняет Мария Литовко. Это уникальная возможность найти такие кадры по всей России — включая тех талантливых молодых людей, которые не живут в больших городах, но обладают навыками и компетенциями, чтобы проявить себя.

«Уверена, что количество людей, которые будут таким образом найдены и отмечены, с каждым годом будет только увеличиваться, — заверила нас Мария, — что же касается меня, думаю, карьерных высот я бы достигла в любом случае. Мой опыт показывает, что я добивалась успеха во всем, за что бралась — трудолюбие способно свернуть горы, а я очень старалась. Но победа в конкурсе послужила мощным толчком для моего развития, сильнейшим катализатором роста моей карьеры».

По крайней мере, получение своей нынешней должности заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя, как она официально звучит, Мария Литовко связывает исключительно с победой в конкурсе.