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Кононов не возглавит «Динамо» 

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Кононов не возглавит «Динамо» Москва, 18 октября. Бывший главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов не возглавит московское «Динамо». Об этом источник рассказал Федеральному агентству новостей.

По словам собеседника ФАН, интерес со стороны руководства бело-голубых к специалисту был, однако тренер, только что покинувший «Спартак», дал понять, что намерен передохнуть перед возобновлением работы.

Сообщается, что специалист планирует приступить к поискам работы ближе к концу года. 

Руководство «Динамо» отправило в отставку Дмитрия Хохлова в начале октября, после чего приступило к поискам нового главного тренера.

Клуб рассматривал большое количество кандидатур, среди которых был и Кононов. Но в настоящий момент в «Динамо» приняли решение дать шанс исполняющему обязанности Игорю Новикову.

Ближайший матч бело-голубые проведут против «Краснодара» в воскресенье, 20 октября. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19.00.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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