Самый крупный в истории ЛНР флешмоб прошел в Луганске

Луганск, 18 октября. Около 2,5 тысячи жителей Луганской Народной Республики собрались на Театральной площади Луганска на флешмоб в поддержку интеграции с Россией. На 15 минут участники акции выстроились в надпись «Мы хотим в Россию».
Один из организаторов флешмоба Филипп Кобцев отметил, что ребята — молодцы, собрались на акцию всего за четыре часа.
«Мы знали, что многие поддержат эту затею. Сработало сарафанное радио, кто-то кому-то написал в соцсетях и так далее. Россия делает для нашей республики очень много, мы действительно чувствуем себя частью одной большой страны, русского мира. Поэтому флешмоб, в котором мы решили выразить свое желание усиливать интеграционные процессы с Россией, и собрал так много людей», — рассказал Кобцев.
Примечательно, что прошедший в Луганске флешмоб — самый крупный в истории ЛНР.
«Данную акцию «Мы хотим в Россию» мы увидели на днях в Интернете и сегодня с утра зародилась идея, почему бы не собрать всех наших активистов на Театральной площади и провести такую массовую акцию, тем самым показывая путь развития ЛНР», — рассказал участник флешмоба Михаил Голубович.