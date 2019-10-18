Самый крупный в истории ЛНР флешмоб прошел в Луганске

Луганск, 18 октября. Около 2,5 тысячи жителей Луганской Народной Республики собрались на Театральной площади Луганска на флешмоб в поддержку интеграции с Россией. На 15 минут участники акции выстроились в надпись «Мы хотим в Россию».

Один из организаторов флешмоба Филипп Кобцев отметил, что ребята — молодцы, собрались на акцию всего за четыре часа.

«Мы знали, что многие поддержат эту затею. Сработало сарафанное радио, кто-то кому-то написал в соцсетях и так далее. Россия делает для нашей республики очень много, мы действительно чувствуем себя частью одной большой страны, русского мира. Поэтому флешмоб, в котором мы решили выразить свое желание усиливать интеграционные процессы с Россией, и собрал так много людей», — рассказал Кобцев.

Примечательно, что прошедший в Луганске флешмоб — самый крупный в истории ЛНР.