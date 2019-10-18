Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Самый крупный в истории ЛНР флешмоб прошел в Луганске

54
0 Оставить комментарий

Самый крупный в истории ЛНР флешмоб прошел в Луганске

Луганск, 18 октября. Около 2,5 тысячи жителей Луганской Народной Республики собрались на Театральной площади Луганска на флешмоб в поддержку интеграции с Россией. На 15 минут участники акции выстроились в надпись «Мы хотим в Россию».

Один из организаторов флешмоба Филипп Кобцев отметил, что ребята — молодцы, собрались на акцию всего за четыре часа.

Самый крупный в истории ЛНР флешмоб прошел в Луганске

«Мы знали, что многие поддержат эту затею. Сработало сарафанное радио, кто-то кому-то написал в соцсетях и так далее. Россия делает для нашей республики очень много, мы действительно чувствуем себя частью одной большой страны, русского мира. Поэтому флешмоб, в котором мы решили выразить свое желание усиливать интеграционные процессы с Россией, и собрал так много людей», — рассказал Кобцев.

Самый крупный в истории ЛНР флешмоб прошел в Луганске

Примечательно, что прошедший в Луганске флешмоб — самый крупный в истории ЛНР.

«Данную акцию «Мы хотим в Россию» мы увидели на днях в Интернете и сегодня с утра зародилась идея, почему бы не собрать всех наших активистов на Театральной площади и провести такую массовую акцию, тем самым показывая путь развития ЛНР», — рассказал участник флешмоба Михаил Голубович.

 

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров