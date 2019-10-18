ДНР назвала заявление Киева об амнистии имитацией выполнения Минских соглашений

Донецк, 18 октября. Заявление Киева об амнистии участников конфликта в Донбассе является лишь имитацией выполнения Минских соглашений, заявила полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе Наталья Никонорова.

Министр иностранных дел ДНР прокомментировала заявление заместителя главы МИД Украины Василия Боднара о том, что законодательная база для амнистии готова. При этом, согласно условиям Киева, амнистия будет объявлена после проведения выборов в Донбассе, что не соответствует Минским соглашениям: в документе эти пункты стоят в обратном порядке.

Никонорова констатировала, что заявления украинской стороны о том, что законы об амнистии приняты не имеют ничего общего с реальностью.

«Украинский МИД вновь пытается убедить мировую общественность в своей приверженности минским договоренностям, несмотря на очевидные факты обратного», — констатировала она.

Министр ДНР напомнила, что в 2014 году украинский парламент уже принимал «некий проект акта об амнистии», однако документ так и не был подписан спикером Рады. Этот законопроект не был согласован с представителями ДНР и ЛНР, что также противоречит тексту Минских соглашений.

«Без соблюдения этого ключевого требования политического урегулирования конфликта любые односторонние действия или принятие актов по Донбассу означают нарушение Минских соглашений», — напомнила представитель ДНР в контактной группе.

По мнению Никоноровой, нынешние власти Украины продолжают политику экс-президента Петра Порошенко, которая характеризовалась «максимальным затягиванием и имитацией перед мировым сообществом мирного урегулирования», передает РИА Новости.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал силовую операцию на юго-востоке, за годы которой погибли более 13 тысяч человек, свидетельствуют данные ООН на начало текущего года. Обстрелы в Донбассе со стороны ВСУ продолжаются по настоящее время.