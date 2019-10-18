Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за событий в Сирии

Париж, 18 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за событий, происходящих в Сирии. Он рассказал, что узнал о намерении США вывести войска из САР из сообщений в Twitter.

«Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твитов. И, насколько я понимаю, страна НАТО (Турция. — Прим. ред.) решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН), — цитирует слова Макрона ТАСС.

Президент Франции добавил, что считает последние события в Сирии грубой ошибкой НАТО в регионе. Макрон заявил, что нужно «ясно подходить к ситуации».

«На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО», — сказал Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что он, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон намерены встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, планируется «восстановить согласованность по вопросу того, чем является и чем должна являться НАТО», в которой состоит Турция.

Накануне президент Турции и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира», направленной против курдских террористов на севере Сирии, на 120 часов. За это время курдские боевики должны отойти от планируемой 30-километровой зоны безопасности. В случае, если это условие не будет выполнено, Анкара возобновит боевые действия вплоть до полного отвода террористов.

Напомним, 9 октября Анкара начала антитеррористическую операцию на севере САР. По словам Эрдогана, главная цель военных действий — уничтожить террористическую угрозу на границе Сирии и Турции. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Их Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Во время военных действий в Сирии боевики SDF, которые сотрудничали с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата. Также сообщалось, что члены курдских формирований подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.