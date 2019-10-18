Турция откроет 12 наблюдательных пунктов в зоне безопасности в Сирии

Анкара, 18 октября. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал число наблюдательных пунктов, которые Анкара намерена создать в зоне безопасности на севере Сирии.

«Мы планируем построить 12 наблюдательных пунктов», — сообщил он журналистам в Стамбуле.

Он уточнил, что в этой зоне планируется будет размещено до двух миллионов сирийских беженцев.

Как сообщалось ранее, 9 октября Турция начала проводить операцию «Источник мира» на севере Сирии. Эта операция направлена против курдских террористов и запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Курдские боевики занимаются тем, что оказывают поддержку игиловцам, выводят их на территорию баз США, где те создают спящие ячейки. При этом официально курды заявляют, что находятся в Сирии якобы для борьбы с ИГ1. Кроме того, курды и растворившиеся в их рядах члены террористической группировки творят самый настоящий беспредел на восточном берегу Евфрата, притесняя местное население — суннитов.

17 октября Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии, чтобы курдские террористы отвели свои вооруженные формирования от территории будущей буферной зоны. Анкара объявила, что в случае, если курды не выполнят условия, турецкая армия продолжит операцию.





1 Организация запрещена на территории РФ.