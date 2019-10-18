Как ПНС Ливии связано с террористическими организациями

Убийства мирных граждан, похищение людей, военные преступления и совместные операции с «Исламским государством»1 (ИГ1; запрещено в РФ), — все это о тех, кто якобы занимается безопасностью на территории, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия Ливии, которое поддерживает ООН. Почему Файез Саррадж и его окружение ничем не отличаются от террористов — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Безопасная Африка»

Если бы не широкий общественный резонанс, который вызвали журналисты и общественники, в Россию приехал бы террорист ПНС Ливии Шабан Хадиа, о чем ранее сообщало Федеральное агентство новостей (ФАН).

Шабан Хадиа является не только секретарем ПНС Ливии, но и полевым командиром группировки, которая занималась похищением людей, нападением на дипломатические представительства и напрямую связана с «Аль-Каидой»1. Более того, сам Хадиа является соратником Абдельрауфа Кара, главаря группировки RADA, которая незаконно удерживает двух российских граждан в ливийской тюрьме «Митига».

Больше всего журналистов и общественников возмутило, что ливийский террорист должен был выступать на секции форума «Безопасная Африка». Но реальность такова, что все ответственные за безопасность в ПНС Ливии — террористы.

Скованные одной цепью

К примеру, 7 октября 2019 года премьер-министр ПНС Файез Саррадж обсудил со своим министром внутренних дел Фатхи Башагой, а также генералами Усамой Джувейли, Мохаммедом аль-Хаддадом и Абдулом Бассет Марваном вопросы безопасности. Фотографии встречи были опубликованы в официальном сообществе ПНС в социальной сети Facebook.

Если верить публикации, стороны обсудили развитие ситуации на фронтах, вопросы координации между округами и защиты граждан от участившихся обстрелов. Однако при более детальном рассмотрении персон, которые говорили о безопасности, именно они и представляют главную угрозу для мирных жителей Ливии, а, может быть, и для всего мира.

Министр террористов

Еще до назначения Фатхи Башаги на пост министра часть бандформирований Триполи и Мисураты по инициативе Сарраджа вошли в структуру МВД. Это создало видимость их законности в глазах мирового сообщества. Ранее «Братья-мусульмане»1 (организация запрещена в РФ), членом которых является сам премьер-министр ПНС Саррадж, неоднократно использовали данный метод, чтобы легитимизировать свое радикальное движение.

На деле эта процедура ничего не изменила. Под прикрытием официального статуса бандиты продолжили пытать, похищать и убивать людей.

В октябре 2018 года бандформирования Мисураты помогли Башаге добиться должности министра внутренних дел ПНС. Последний пригрозил Сарраджу «ручными» террористами, и тот согласился подписать указ о назначении.

Сейчас Башаге подконтрольны два альянса — «Военный совет Мисураты» и «Силы защиты Триполи».

Банды Мисураты

Полутеррористический «Военный совет Мисураты» состоит из двух группировок — 166 батальон ПНС и «Аль-Сомуд».

Глава группировки «Аль-Сомуд» Салах Бади находится в международном розыске по обвинению в организации терактов в Ливии. Он связан с уничтожением аэропорта Триполи, а также причастен к резне в Брак аль-Шати.

Второй член «Совета» — 166 батальон ПНС — также обвиняется в организации терактов. Самый громкий из них — взрыв в городе Себха в мае 2019 года, совершенный совместно с боевиками ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).

«Защитники» Триполи

«Силы защиты Триполи», еще один альянс группировок, подконтрольный Башаге, требует отдельного внимания. В подразделение общей численностью семь тысяч боевиков вошли четыре бандформирования: «Батальон революционеров Триполи», «Абу Салим», «Ан-Наваси» и RADA.

Последняя контролирует неофициальную тюрьму «Митига», где незаконно удерживают российских граждан — Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Именно террористы RADA, которых возглавляет Абдельрауф Кара, практикуют пытки и издевательства над заключенными.

Большая часть людей, содержащихся в Митиге, были просто похищены с целью получения выкупа. Семьи некоторых даже не знают, куда исчезли их родственники, а арестованным часто даже не объясняют, за что их задержали.

В докладе ООН от 2016 года о «Митиге» пишут следующее: «Также отмечены злоупотребления в тюрьме «Митига», которая контролируется Специальными силами сдерживания Абдулрауфа Кары. В одном из случаев бывший заключенный сообщил о вымогательстве и систематических побоях задержанных под руководством командира Абдулсалама Бен Шабана».

Кроме тюрьмы, под контролем RADA находится аэропорт «Митига» и склады с вооружением. В сентябре 2018 года боевики группировки вместе с террористами ИГИЛ (организация запрещена в РФ) нападали на офис Национальной нефтяной корпорации (ННК).

«Батальон революционеров Триполи» имеет тесные связи с сирийской террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), за что ОАЭ, Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия и Египет поместил некоторых ливийских боевиков в санкционные списки.

В частности, лидер группировки Хайтэм ат-Таджури в докладе СБ ООН от 2016 года обвиняется в вымогательствах и похищении людей.

«Хайтам ат-Таджури создал частный центр содержания под стражей в Та-джуре, «Мазарат ан-Наам», где содержался ряд должностных лиц и сторонников бывшего режима. Он вымогал крупные суммы денег у посетителей. Во время действий операции «Фаджр» в июле 2014 года из его центра исчезли 12 должностных лиц бывшего режима. Его утверждения, что он передал их семьям, были опровергнуты согласно данным из правительственных источников», — указано в документе.

Группировка «Абу Салим» якобы отвечает за безопасность в одноименном районе Триполи и должна патрулировать улицы, бороться с незаконным оборотом наркотиков, алкоголя и проституцией, а также охранять некоторые «государственные учреждения».

Вместе с тем ее глава Абдулгани «Ганива» аль-Кикли провел 14 лет в тюрьме за организацию наркотрафика. Он, как и ат-Таджури, упоминается в докладе ООН.

«В районе Абу Салим в Триполи командир одной из вооруженных групп Абдулгани Кикли контролирует следственный изолятор, в котором имеется особая камера для пыток. Несколько так называемых «заключенных» оказались в близлежащих больницах с тяжелыми травмами», — указывает экспертная группа.

Саму же банду ООН обвиняет в жестоких нападениях на жилые кварталы и убийствах. «Абу Салим» также приписывается идеологическая близость с «Братьями-мусульманами».

Последний член альянса — группировка «Ан-Наваси» — также близка к «Братьям-мусульманам». Некоторые члены группировки объявлены в международный розыск.

Террористический генералитет

Минобороны ПНС Ливии на встрече с Сарраджем также представили самые отъявленные террористы.

Самым ярким из них является командующий западным военным округом «генерал» Усама Аль-Джувейли. Он входит в состав группировки «Зинтан» и является ключевой фигурой, укрепляющей линию Триполи-Зинтан-Мисурата. Именно он стал создателем одной из самых боеспособных группировок в Ливии, насчитывающей около 3000 человек.

Кроме того, Джувейли обвиняется в насильственном переселении пяти тысяч семей и массовых убийствах в городе Зинтан. Его называют ответственным за резню в городе Какла и бойне в больнице Гарьяна. А брат Джувейли связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).

Джувейли ответственен за инцидент в Бир-Аллак е 23 сентября 2019 года. Тогда турецкие офицеры и чадские наемники использовали тяжелый ударный беспилотник против бойцов Ливийской Национальной Армии. Однако в результате авиаудара серьезные повреждения получили мечеть и несколько жилых домов. Один из снарядов уничтожил машину скорой помощи, в которой находились раненые.

Издание Arabi Today в материале об атаке на город опубликовало видео с откровениями бандитов ПНС Ливии, которых захватили военнослужащие ЛНА. Террористы заявили, что получали команды от Усама аль-Джувейли.

Мохаммед аль-Хаддад и Абдул Бассет Марван – менее именитые представители «генералитета» террористического режима Сарраджа, но и они заслуживают внимания.

Мохаммад Аль-Хаддад в ходе революции 2011 года командовал Бригадой «Халбус» из Мисураты. Эта группировка сыграла не последнюю роль в битве за Бени-Валид.

«Генерал» террористов впоследствии занимал несколько постов в объединении банд «Щит Ливии», которая имеет связи с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида».

Абдула Бассет Марвана в свою очередь связывают с Абдельрауфом Кара, о котором мы уже писали выше. В социальных сетях широко разошлось фото полевых командиров боевиков, на котором присутствовали оба террориста. Зеленым кругом отмечен Абдэльрауф Кара, красным — Абдула Бассет Марван.

Безопасность ливийцев превыше всего

Неудивительно, что с такими «генаралами» и «министрами», которые поголовно связаны с террористическими организациями, ни о какой безопасности гражданского населения не может идти речи.

К примеру, в начале октября в сети появилось видео, на котором неизвестные бандиты хладнокровно убивают молодого человека прямо на улице. Позже выяснилось, что убийца – сын сподвижника Файеза Сарраджа Абдулы-Раззаки аль-Башти, одного из главных шейхов исламского движения «Братья-мусульмане» в Ливии. И это не единичный подобный случай.

Правительство национального согласия — это, по сути, новая форма существования террористических организаций, которые при помощи денег, угроз и влияния добрались до государственных институтов и добились частичного признания международного сообщества.

Федеральное агентство новостей (ФАН) продолжает изучать связи представителей так называемого Правительства национального согласия с террористическими группировками и громкими военными преступлениями, произошедшими в Ливии с 2011 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.