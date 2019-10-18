Курды выпустили из тюрем 750 боевиков ИГ, заявил Эрдоган

Стамбул, 18 октября. Курдские боевики из «Отрядов народной самообороны» (YPG) выпустили из тюрем 750 террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН). Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами в Стамбуле.

«YPG выпустили 750 террористов ИГ1, 195 из них мы поймали», — цитирует слова президента Турции телеканал NTV.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции Анкары против курдских террористов на севере Сирии на 120 часов. За это время курдские формирования должны отойти от планируемой 30-километровой зоны безопасности. В случае, если условия договоренности между США и Турцией не будут выполнены, операция «Источник мира» будет возобновлена до полного отвода террористов.

Напомним, 9 октября Анкара начала антитеррористическую операцию на севере Сирии. Президент Турции заявлял, что главная цель военных действий — уничтожить террористическую угрозу на границе двух стран. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF) — Анкара считает их связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Неоднократно сообщалось, что во время военных действий в Сирии боевики SDF, сотрудничая с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата. Кроме того, курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ» неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.