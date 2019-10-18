Сирия, 18 октября. Полевой командир «Хуррас ад-Дин» и еще один член группировки были убиты в Идлибе. Анкара опровергла фейк SDF о сбитом ими вертолете в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия и союзные силы: направили конвой на востоке Алеппо из города Манбидж в Кобани.

«Хуррас ад-Дин»: потеряла двух человек, включая одного высокопоставленного полевого командира, в городе Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: обстреливают турецких военнослужащих в Рас-аль-Айне в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: опровергли сообщения курдов о подбитом ими турецком вертолете в Ракке, в Хасаке разместили два новых наблюдательных пункта, заявили о поимке почти двух сотен террористов ИГИЛ1, которые сбежали из курдских тюрьм.

«Исламское государство»: лишилось 195 террористов, которые покинули курдские тюрьмы на севере Сирии, но были пойманы протурецкими ополченцами и силами ВС Турции.

Провинция Алеппо

Как сообщает РИА Новости, Сирийская арабская армия (САА) продолжает наращивать свое присутствие в районе города Кобани (Айн-аль-Араб) на границе с Турцией, которая проводит в Сирии военную антитеррористическую операцию против курдских формирований. Днем колонна сирийских военных с артиллерией выдвинулась из Манбиджа в Кобани. Напомним, что во вторник в город вошли первые части правительственной армии для защиты мирного населения. По соглашению курдские боевики без боя сдали город и вывели оттуда свои отряды.

Провинция Идлиб

Сообщается о двух пострадавших в результате взрыва в промышленной зоне в городе Идлиб. Как уточняет агентство Step News, бомба была заложена в автомобиль одного из полевых командиров группировки «Хуррас ад-Дин» (сирийский «филиал» запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида»1). Корреспондент агентства Step News передал, , что взрыв убил командира и другого боевика группировки, который находился с ним в салоне. К счастью гражданское население не пострадало при подрыве, однако взрыв посеял панику среди местных. Прибывшим на место сотрудникам так называемой «внутренней безопасности» боевиков пришлось разгонять толпу, собравшуюся у места взрыва. Ответственность за покушение пока не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, действующих в провинции.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции подтвердило, что один из их вертолетов потерпел крушение вчера в окрестностях города Тель-Абъяд. Вертолет разбился из-за технической неисправности, сведений о пострадавших среди экипажа не поступало. Однако курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) приписали себе «сбитый вертолет ВВС Турции» и распространили фотографии обломков через подконтрольные им медиаресурсы. В Министерстве обороне Турции подчеркивают, что вертолет упал до объявления о приостановке операции на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по сведениям турецкой разведки курды выпустили из своих тюрем порядка 750 террористов группировки «Исламское государство»1. Однако 195 из их числа уже были задержаны армией Турции и пограничниками, о чем президент объявил на пресс-конференции, которая прошла в Стамбуле.

Провинция Хасака

Курдские террористы «Демократических силы Сирии» заявили об убийстве 93 бойцов турецкой армии и союзных сил в ходе боев 17 октября, как указывает новостной Twitter-канал Rojava Network. Столкновения турецкой армии и курдских радикалов из области Рас-аль-Айна сместилось в сам город, турки вынуждены отбиваться от атак сил «внутренней безопасности» SDF «Асайиш», как передает источник в сети Twitter (@A7_Mirza).

После провокаций со стороны курдских радикалов SDF, протурецкие ополченцы обстреляли их укрытия в районе поселка Тель-Барка и близ деревни Тель-Джалам и Тель-Атишаш, после чего перезаняли их, о чем также сообщил источник. Ополченцы также перерезали еще один путь сообщения, по которому к террористам поступают подкрепления из других районов провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.