МИД РФ ответил на вопрос о дате проведения встречи в «нормандском формате»

Москва, 18 октября. Сроки проведения встречи в «нормандском формате» по ситуации на Украине пока не согласовали, сообщил статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

«Пока даты нет, дата еще не согласована», — ответил он на вопрос журналистов.

Как отметил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, дата проведения переговоров лидеров «нормандской четверки» может обсуждаться только после разведения сил на участках в Золотом и Петровском, а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что подготовка к саммиту в «нормандском формате» идет на уровне помощников президентов. По завершении подготовительных мероприятий лидеры, по его словам, сами определят дату встречи.

Напомним, в рамках «нормандского формата» поднимается тема гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. 7 октября в Донбассе должен был начаться первый этап разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако украинская сторона саботировала отвод сил, бездоказательно обвинив ДНР и ЛНР в «нарушении перемирия».