Эрдоган заявил, что не будет «до бесконечности» бороться с курдами-террористами в Сирии

Анкара, 18 октября. Турция не намерена «до бесконечности» вести борьбу с курдами-террористами в Сирии, это задача правительства страны, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция, безусловно, не будет вести до бесконечности борьбу с терроризмом в Сирии. Это обязанность сирийского режима», — подчеркнул Эрдоган на встрече с представителями СМИ в Стамбуле.

Глава Турции, объявляя о начале антитеррористической операции «Источник мира» в САР 9 октября, подчеркнул, что ее целью является уничтожение террористической угрозы на южных границах Турции и установление в регионе мира и спокойствия.

Главная цель Анкары в ходе операции — обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков и сотрудничающих с ними террористов экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

В рамках «Источника мира» ВС Турции совместно с Сирийской свободной армией (САА) на севере САР выступают против Рабочей партии Курдистана и группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), поскольку курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ1 включали экстремистов в свои ряды и таким образом поспособствовали созданию «спящих» террористических ячеек, готовых атаковать Сирию в любой момент.

В ходе встречи с представителями СМИ Эрдоган также выразил мнение, что Россия могла бы возглавить инициативу для достижения мира к западу от реки Евфрат в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.