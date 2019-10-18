«Филантроп» — международная премия для людей с ограниченными возможностями. ФАН-ТВ

В Москве рассказали о подготовке XI международной премии «Филантроп». Она присуждается людям с инвалидностью за действительно выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Конкурс проводится раз в два года, а премиальный фонд каждой награды составляет около 3 млн рублей. Эти деньги люди с ограниченными возможностями в основном тратят на лечение и продолжение творческой деятельности.

«У премии «Филантроп» существует два главных критерия оценки — это, конечно, высокий художественный уровень произведения, это самое главное, потому что премия за выдающиеся достижения инвалида в области культуры и искусства. Вторая оценка — степень преодоления, потому что очень важно, если мы приходим и смотрим картину, и она нам нравится, и когда мы узнаем степень преодоления, что эта картина выполнена художником кистью, зажатой зубами или ногой, то у нас это вызывает не жалость к этому человеку, а чувство уважения и гордости за его талант и преодоление», — отметил президент Фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин.

За 10 лет в конкурсе приняли участие более 10 тысяч инвалидов из 39 стран мира. Уже 600 человек подали заявки на премию 2020 года, заочный отбор будет открыт до марта. Проект поддержан Торгово-промышленной палатой России, она на протяжении всего времени выступает генеральным партнером проекта.

«Для системы ТПП, предпринимателей, которых мы объединяем, есть две задачи, которые в этой премии мы видим чрезвычайно важными. Но первое и главное — это дать дополнительные возможности для людей, которые имеют ограничения по здоровью. Дать возможность проявить себя, проявить свои таланты, новые стимулы для развития и для жизни. Второе, может быть, не менее важное для нас — подключение предпринимательства. Это социальная программа, которая нацелена именно на оказание помощи людям, которые в ней нуждаются», — подчеркивает президент ТПП РФ и председатель Совета попечителей премии Сергей Катырин.

Жюри премии возглавляет Зураб Церетели — президент Российской академии художеств. В его галерее искусств 23 мая 2020 года пройдет церемония награждения, а также откроется выставка художественных произведений лауреатов и победителей.