Солнцев отреагировал на слухи об эпидемии венерических заболеваний в «Доме-2»

Москва, 18 октября. Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев прокомментировал заявления о том, что у нескольких участников шоу «Дом-2» венерическое заболевание.

Солнцев заявил, что когда он участвовал в проекте, ни у кого венерических болезней не было. Но зато была другая проблема — девочки очень часто застужали себе одно место, из-за чего их приходилось возить в больницу. Проблема возникала из-за того, что временами погода была очень холодной, рассказал шоумен.

По словам бывшего участника «Дома-2», он не может быть на 100% уверенным по поводу информации о большом количестве людей, которые лечатся от болезней, передающихся половым путем. Как сказал Солнцев, для этого нужна более подтвержденная информация.

«Что касается сегодняшней ситуации с разгулом венерических заболеваний на проекте, то я не могу утверждать. Тут все же нужна более подтвержденная информация», — передает слова Солнцева Nation News.

Напомним, одна из участниц скандально известного «Дома-2» Анастасия Коткова заявила, что на проекте сейчас эпидемия венерических заболеваний. По словам Котковой, сначала Анастасию Иванову заразил Владислав Потемкин, затем инфекция начала распространяться между участниками шоу.

Как сообщил «ФедералПресс», из-за эпидемии проект находится под угрозой закрытия.

Телешоу «Дом-2» существует уже более 10 лет. Многие бывшие участники проекта, например, Алена Водонаева, Виктория Боня, Ольга Бузова получили свою славу как раз благодаря съемкам в скандальном шоу.

Россияне много раз подписывали петиции и просили закрыть проект. Несмотря на это, «Дом-2» до сих пор существует и имеет достаточно высокие рейтинги.