В Госдуме посетовали на «скромность» нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

Требования по новому иску «Нафтогаза» к «Газпрому» абсолютно абсурдные, не имеющие ничего общего с фактическим положением дел, уверен первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что украинский газовый концерн собирается направить «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал Витренко в Facebook.

Игорь Ананских обратил внимание, «украинские товарищи» очень «поскромничали», ведь могли попросить и больше.

«Честно говоря, неудобно за наших украинских товарищей, потому что чего они так скромничают, всего $11 млрд попросили. Могли попросить и $20, $50 и даже $100 млрд за упущенную прибыль. Ребята оказались очень скромные. Никаких обязательств по поводу продления [ транзита газа через Украину ] со стороны «Газпрома» не было. Поэтому это совершенно популистическая история», — заявил Ананских в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам парламентария, эти требования «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдны и «высосаны из пальца».

«Это также похоже на пиар-компанию или попытку представить, что скоро у нас все будет хорошо. Они (руководство «Нафтогаза». — Прим. ФАН] хотят напомнить о себе внутри страны. А так — это просто абсурдные требования, ничего общего не имеющие ни с юриспруденцией, ни с фактическим положением дел», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что продление действующего контракта на транзит газа между Россией и Украиной с актуализацией рыночных условий может стать единственным путем разрешения ситуации. По его словам, до перехода Киева на Третий энергетический пакет (законодательство ЕС по либерализации газового и электрического рынков. — Прим. ФАН) еще далеко.

До этого заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что сейчас страна технически не способна отсоединиться от энергосистемы России.

Напомним, действующий контракт на транзит газа из России в страны ЕС через территорию Украины истекает 31 декабря. 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации Москвы, Киева и Еврокомиссии об условиях использования ГТС Украины после истечения действия текущего соглашения. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил тогда, что Россия готова временно продлить действующий транзитный контракт при определенных условиях.