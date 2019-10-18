Вассерман оценил опыт взаимодействия ФАН и Госдумы в борьбе с иностранным вмешательством

Москва, 18 октября. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ рассмотрела предоставленные Федеральным агентством новостей (ФАН) материалы о попытках западных стран повлиять на выборы в Мосгордуму.

Заседание комиссии Госдумы состоялось в четверг, 17 октября. В нем приняли участие председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук, генеральный директор Федерального агентства новостей (входит в медиагруппу «Патриот») Евгений Зубарев, представители МИА «Россия сегодня», Russia Today France и другие.

Особое внимание было уделено расследованию ФАН о главе Бюро региональной безопасности (RSO) Госдепартамента США Стивене Секстоне, который занимался подготовкой незаконных митингов в Москве. Секстон проводил тренинги в московском штабе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», учил участников митингов оказывать противодействие правоохранителям, а также помогал в составлении материалов, инструкций и карт для организации массовых мероприятий.

Руководитель медиагруппы «Патриот» в ходе заседания рассказал о том, как журналисты ФАН узнали о спецагенте ЦРУ. Столярчук отметил, что когда информатор сообщил ФАН о человеке по имени Стивен Секстон, который посещает ФБК, и особенно перед обысками, то в эту информацию не поверили. Журналисты стали подробнее узнавать о личности Секстона, но не нашли практически никакой информации о его деятельности в России.

«Мы провели расследование и выявили его деятельность по всему миру. Мы полагаем, что этой же деятельностью он занимался и в нашей стране. Об этом, собственно, мы и подготовили короткометражный фильм», — рассказал Столярчук.

Кроме того, генеральный директор ФАН Евгений Зубарев обратил внимание членов комиссии на то, что неподконтрольные государству ресурсы продолжают цензурировать Рунет. Зубарев подчеркнул, что Google, Facebook, YouTube и «Википедия» применяют цензуру в российском сегменте Интернета.

«Я хотел бы привлечь внимание уважаемых законодателей к этому, а также контролирующие структуры, потому что ситуация, очевидно, нуждается в разрешении», — добавил гендиректор ФАН.

Публицист Николай Стариков выразил мнение, что комиссия Госдумы имеет потенциал, однако вопрос лишь в том, насколько твердой будет ее позиция в отношении иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Кроме того, Стариков отметил, что на данный момент комиссии по иностранному вмешательству существуют при Госдуме и Совете Федерации. Публицист считает излишним такое «распыление».

«Когда журналисты, к примеру, Deutsche Welle, не приходят на заседание Госдумы и говорят в издевательской форме, что с ними надо общаться в Берлине, тогда им нужно предлагать вещать исключительно в Берлине», — добавил Стариков в комментарии Nation News.

Политолог, публицист и эрудит Анатолий Вассерман также положительно оценил опыт взаимодействия комиссии Госдумы с ФАН. Публицист отметил, что журналисты способны охватывать более широкий спектр вопросов, поэтому взаимодействие депутатов и журналистов может принести пользу и тем, и другим.