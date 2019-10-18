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Ушаков пообещал рассмотреть кандидатуру Салливана самым конструктивным образом

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Ушаков пообещал рассмотреть кандидатуру Салливана самым конструктивным образом

Москва, 18 октября. Москва ждет от Вашингтона запрос на агреман на нового посла в России Джона Салливана и готова рассмотреть его кандидатуру самым конструктивным образом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Журналисты поинтересовались у дипломата, направила ли американская сторона запрос на агреман.

«Пусть подают документы, рассмотрим самым конструктивным образом», — пообещал в ответ Ушаков.

О намерении президента США Дональда Трампа официально назначить первого заместителя госсекретаря Салливана послом Штатов в России стало известно в начале октября из материала газеты The Washington Post.

Салливан с 2010 по 2016 год был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака, а с 1 по 26 апреля 2018 года исполнял обязанности госсекретаря Штатов, пока на эту должность не утвердили Майка Помпео.

Ушаков пообещал рассмотреть кандидатуру Салливана самым конструктивным образом

Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, Салливан «не плетет интриги, а следит за буквой закона».

3 октября текущего года завершил работу предыдущий посол США в РФ Джон Хантсман. Он занимал эту должность в течение двух лет. В преддверии отъезда Хантсман в очередной раз посетил Суздаль и храм Спасо-Евфимиева монастыря и рассказал, что будет скучать по многому из того, что пережил в России.

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Источник: ТАСС
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