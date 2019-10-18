Ушаков пообещал рассмотреть кандидатуру Салливана самым конструктивным образом

Москва, 18 октября. Москва ждет от Вашингтона запрос на агреман на нового посла в России Джона Салливана и готова рассмотреть его кандидатуру самым конструктивным образом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Журналисты поинтересовались у дипломата, направила ли американская сторона запрос на агреман.

«Пусть подают документы, рассмотрим самым конструктивным образом», — пообещал в ответ Ушаков.

О намерении президента США Дональда Трампа официально назначить первого заместителя госсекретаря Салливана послом Штатов в России стало известно в начале октября из материала газеты The Washington Post.

Салливан с 2010 по 2016 год был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака, а с 1 по 26 апреля 2018 года исполнял обязанности госсекретаря Штатов, пока на эту должность не утвердили Майка Помпео.

Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, Салливан «не плетет интриги, а следит за буквой закона».

3 октября текущего года завершил работу предыдущий посол США в РФ Джон Хантсман. Он занимал эту должность в течение двух лет. В преддверии отъезда Хантсман в очередной раз посетил Суздаль и храм Спасо-Евфимиева монастыря и рассказал, что будет скучать по многому из того, что пережил в России.