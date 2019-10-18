В Госдуме заявили, что СМИ-иноагенты обманом пытаются настроить россиян против государства

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев заявил, что средства массовой информации, имеющие в России статус иностранного агента, часто пытаются вбить клин между гражданами и государством, действуя в ключе формирования в нашей стране протестных настроений. Об этом он сообщил в интервью Федеральному агентству новостей.

Первый заместитель главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции прокомментировал расследование ФАН по фактам вмешательства стран Запада в выборы, коснувшись в том числе и других нелицеприятных фактов.

«Средства массовой информации, являющиеся иностранными агентами, работающие на территории России, к сожалению, зачастую злоупотребляют возможностями, которые дает СМИ их статус «четвертой власти», — отметил член фракции ЛДПР. — Понятие «объективность» для них — тот соус, под которым они подают свои якобы новостные или аналитические материалы».

Но, по словам собеседника ФАН, при первом же критическом взгляде на все эти материалы сразу видно, какие именно силы стоят за подобными публикациями.

«Например, посмотрим на деятельность сайта «Сибирь.Реалии», который финансируется из-за рубежа, — обращает внимание Савельев. — Информация об этом факте размещена на официальном сайте министерства юстиции Российской Федерации».

Данный информационный ресурс делает перепечатку из статьи агентства «Интерфакс» под названием «Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций», привел наглядный пример депутат, входящий в состав комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Но была сделана не просто перепечатка, уточняет он.

«В текст внесены очевидные искажения, имеющие определенные цели, — заявил Савельев. — У иностранного агента заголовок звучит: «Треть россиян ожидает политических забастовок и митингов», при этом к нейтральному опросу сайт добавляет фото с подписью «Полиция задерживает участника протеста. Москва, 3 августа 2019 года», а из самого опроса попросту выкидывает данные, что только 20% жителей РФ готовы участвовать в протестах».

Понятно, что в этой статье используются данные опроса с целью оказать влияние на читателя, формируя у него негативное восприятие событий, происходящих в стране и создавая протестные настроения, выразил уверенность представитель ЛДПР.

«Поэтому в материале опускаются все «лишние» данные, что лишает статью маломальской объективности, — пояснил собеседник ФАН. — На сайте иностранного агента нейтральные данные опроса становятся откровенным средством манипуляции».

Эти данные искажают с помощью умалчивания фактов и некорректного иллюстрирования, создавая образ «полицейского государства», которое стремится максимально контролировать социальную, экономическую и политическую жизнь россиян, заявил Савельев, являющийся также членом думских комиссий по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ и по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

«Любой публицистический текст выполняет две основные функции: сообщение информации и воздействие на сознание читателя, — заявил он. — И на этом примере [сайт «Сибирь.Реалии»] весьма отчетливо видно, что первая функция служит лишь как повод для реализации второй, причем реализации в негативном ключе, пытаясь вбить клин между гражданами и государством и действуя в ключе формирования в стране протестных настроений».

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое доказывает многочисленные факты вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России, в частности, в недавние выборы. Журналисты выяснили, что так называемые оппозиционеры получают для своей антигосударственной деятельности серьезные финансовые средства из-за рубежа.

Также стало известно, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций и учил последователей блогера оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.

Позже данное расследование под названием «Анатомия протеста» было представлено на очередном заседании думской комиссии. И, в частности, один из ее членов — депутат Адальби Шхагошев — поблагодарил ФАН за проделанную работу.

