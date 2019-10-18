Украинские инструкторы на протестах в Гонконге насмешили посла Китая

Москва, 18 октября. В Гонконге появились «украинские элементы», которые приезжают, чтобы делиться протестным опытом. Об этом рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, ситуация в Гонконге во многом осложняется тем, что международные силы грубо вмешиваются в происходящее и мешают урегулированию. Украинские инструкторы на протестах в Гонконге, в свою очередь, насмешили посла КНР.

«По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: «Мы хотим так жить, как украинцы». Видите, как смешно?» — цитирует слова дипломата KP.Ru.

По его словам, подушевой ВВП в Гонконге составляет около 20 тысяч долларов. По другим подсчетам, показатель находится на уровне 60 тысяч долларов. При этом на Украине, в зависимости от методик подсчета, — около 8–10 тысяч долларов, отмечает издание.

«Конечно, цели сепаратистов достигнуты не будут. Но вот эта их цель — «жить на уровне Украины» — вполне достижима», — добавил Чжан Ханьхуэй.

Ранее стало известно, что член комиссии по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России Адальби Шхагошев предложит коллегам пригласить на заседание парламентариев из Китая. По его словам, события в Гонконге и других странах «очень схожи». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия и Китай видят один и тот же почерк в информационной войне Запада против стран.

Напомним, об одинаковых признаках вмешательства во внутренние дела России и КНР Федеральное агентство новостей рассказывало в специальном расследовании «Анатомия протеста». Как выяснили журналисты, массовые беспорядки, прошедшие в Гонконге и в Москве в 2019 году, были организованы по одной и той же схеме.