В Сети назвали Стефанию Маликову в новом образе «дядей Степой»

Москва, 18 октября. Дочь известного певца Стефания Маликова опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Некоторым подписчикам ноги девушки показались слишком длинными, что стало поводом для шуток в соцсетях.

На снимке Маликова позирует фотографу в модном луке на осенней улице Москвы. На девушке черные брюки с высокой талией на резинке, белая блузка, куртка и массивные ботинки.

«Осенью тоже клево», — подписала фотографию хозяйка страницы.

В адрес Маликовой посыпались многочисленные комплименты. Поклонники оценили ее стиль и красоту.

Однако среди посетителей страницы нашлись и хейтеры, которые нашли к чему придраться: по их мнению, ноги на снимке у девушки непропорционально длинные. Россияне не упустили возможность съязвить, что Маликова неудачно прибегла к помощи фотошопа.

«Зачем так себя вытягивать непропорционально? — интересуются они в комментариях. — Головка на фоне вытянутости, как у инопланетянина. Слишком увлекаетесь фотошопом».

Некоторые напомнили, что рост дочери Дмитрия Маликова составляет 163 сантимента (по другим данным — 168 сантиметров). Девушка на фото визуально кажется намного выше.

«Ну как я могу не написать под этими шедеврами, что это дядя Степа. Рост, на вид, 190 [сантиметров] тут», — заметил один из посетителей.

«Зачем так вытягивать? Видно же, что рост не более 158 [сантиметров]», — подтверждают другие пользователи Сети.

Маликова в ответ объяснила, что ее просто фотографировали снизу, поэтому получился эффект длинных ног, пишет «Дни.ру».