МИД Украины выразил протест Москве из-за доставки гумпомощи в Донбасс

Киев, 18 октября. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД РФ в связи с доставкой гуманитарной помощи на Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В документе Киев потребовал от Москвы прекратить «противоправные действия против суверенитета Украины». По мнению украинской стороны гуманитарная помощь была доставлена якобы «с нарушением норм и принципов международного права». В частности, в пресс-службе ведомства заявили, что Россия посягнула на нерушимость границ Украины и нарушила законодательство страны. Кроме того, украинскому министерству не понравилось, что конвой прибыл в Донбасс без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.

Как сообщалось ранее, колонна автомобилей МЧС РФ прибыли Донецк и Луганск 17 октября. Они доставили местным жителям более 500 тонн гуманитарных грузов, среди них были и необходимые медикаменты и медимущество, и детские продуктовые наборы, и детские подарки.

Доставка гумпомощи прошла в штатном режиме. На пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» грузовики прошли досмотр в присутствии сотрудников таможенной и пограничной служб Украины. Они проверили и технику, и документы на груз. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на груз.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в этой стране. Луганская и Донецкая народные республики отказались признавать новые власти страны легитимными и заявили о своей независимости. Тогда Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.

Россия с августа 2014 года начала на постоянной основе оказывать гумпомощь жителям народных республик. За пять лет 87 конвоев доставили в Донбасс свыше 78 тонн грузов.