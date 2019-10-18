«Лев Республиканской гвардии. История Иссама Захреддина» — фильм ФАН

Федеральное агентство новостей представляет документальный фильм об одном из героев долгой сирийской войны, прославленном командире 104-й дивизии САА бригадном генерале Иссаме Захреддине. Сегодня исполняется вторая годовщина с момента его гибели.

Прославленный военачальник смог отстоять город Дейр-эз-Зор, осажденный полчищами террористов группировки «Исламское государство1», в ходе одного из наиболее драматичных эпизодов войны против террористов.

Лев Республиканской гвардии

Войны обостряют в людях героические чувства и дарят миру легендарных личностей, готовых на подвиги ради своей страны и народа. Долгие военные действия в Сирии выявили немало таких людей. Некоторые из них продолжают воевать с боевиками, которые до сих пор душат своими окровавленными руками Сирию. Но есть в этом героическом списке и те, кто сложил свои головы, выполняя свой священный долг — подарить дальнейшему поколению мирное небо над головой. Таким стал Иссам Захреддин, который сдержал свою клятву освободить из многолетней осады город Дейр-эз-Зор и погиб, защищая мирных сирийцев.

Дети идут домой после школьных уроков, на рынках их родители выбирают продукты к обеду, по городу спокойно гуляют люди. Такова сегодня картина мирного Дейр-эз-Зора. Еще несколько лет назад она была совершенно другой — кроме специй на прилавках ничего не было, а горожане каждый день оказывались в смертельной опасности — город пытались захватить боевики из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Чтобы сломить их наступление сюда в 2014 году прислали рослого мужчину, стоявшего во главе легендарной 104-й бригады.

Иссам Захреддин — бригадный генерал, он же «Лев Республиканской гвардии», известный в России просто как «Дед». Брутальный мужчина с густой бородой и подкрученными усами имел устрашающий вид. Но таким он был лишь для боевиков, пытавшихся пробить его закаленную в боях броню. Родные, близкие и сослуживцы запомнили его как доброго и справедливого воина.

Детство в Эс-Сувейде

История Деда начинается в деревне Тарба провинции Эс-Сувейда, известной черными породами камня. Там живут общины этноконфессиональной группы друзов, к которой и относится Захреддин. Здесь сейчас проживает все семейство генерала; они помнят, как еще в детстве молодой Иссам проявлял свои лидерские качества.

Захреддин с детства любил военную тематику. Он закончил школу и пошел в армию. Он с самого детства любил танки, автоматы, стрельбу и «войнушку». И это продолжалось и потом. Бог его поддерживал, и все знают, что он выполнил свою задачу в Дейр-эз-Зоре хорошо, — говорит Хансаа, мать Иссама Захреддина. — Он очень любил свою страну и стремился освободить ее от боевиков. Иссам — очень сильная личность. В военной школе в Хомсе все коллеги его боялись, потому что он был сильным! Но все его и любили, он был очень добрый.

Семья Захреддин остается крепкой — старый дом, где вырос генерал, стал местом памяти для Иссама. Здесь живет вместе со своей семьей его младший брат Аммар, который продолжил дело Иссама, пройдя путь от снайпера до военного разведчика.

Я никогда не забываю о нем, он был мне братом, отцом, другом, предводителем, он был всем для меня, мы всегда его вспоминаем днем и ночью каждый день. Он всегда заступался за младших, но он говорил нам: «Если человек старше вас, и он неправ, вы должны уважать его решение, не перечить ему и извиниться перед ним, так как он старше вас». Он любил настоящих, храбрых мужчин, был очень справедлив и ко всем относился по-человечески, не важно с кем он разговаривал, — рассказывает брат генерала Захреддина Аммар.

Я был еще маленький, когда брат получил диплом, и всего не помню, но наши родители часто рассказывали какой праздник они устроили. Ведь у нас тот, кто закончил военную академию, считается настоящим мужчиной, для нас это многое значит. Тогда мы все были очень рады за него.

Мы всегда с нетерпением ждали, когда он вернется домой из Дейр-эз-Зора, часто звонили ему, поддерживали его. Когда он возвращался грустный, мы всячески старались подбодрить его. Мы не садились за стол, пока он не приедет, чтобы поесть всем вместе. Тяжелых ситуаций было много. Помню, в начале войны я сражался вместе с отрядами «Хезболлы» — я снайпер, и у меня тогда был свой отряд снайперов. Мы находились далеко друг от друга — я тогда воевал в Даръа, а он в Дейр-эз-Зоре. Он часто звонил и подбадривал меня, говорил, что он мной гордится, благодарил, и этим мотивировал меня.

Война в Дейр-эз-Зоре

За время службы Иссам Захреддин зарекомендовал себя как храбрый воин и умелый полководец. Эти качества позволили ему возглавить 104-ю бригаду, служба в которой считается почетной. Когда-то ей руководил нынешний президент Сирии Башар Асад. С наступлением кризиса в Сирии Дед бился с террористами в Алеппо, Хасаке и других городах. Однако в 2014 году боевики уже находились на подступах к Дейр-эз-Зору, и его направили в самую горячую точку на карте страны.

В том же году город оказался полностью блокирован. Жители вместе с военными остались в окружении боевиков «Исламского государства», которые обстреливали город из минометов и посылали смертников на бронированной технике. Все необходимые грузы вместе с припасами и провизией доставлялись по воздуху, но этого не хватало для полного обеспечения населения. Находились и те, кто прорывался сквозь смертельно опасную преграду и оставался в осаде. Среди них — журналист Олег Блохин, которому довелось работать вместе с легендарным генералом.

Дейр-эз-Зор три года находился на осадном положении, и все это время боевики искали возможности захватить город. Несмотря на тяжелые условия, бригадный генерал и солдаты не теряли боевого духа, Захреддин воевал вместе с ними плечом к плечу, всячески подбадривал их. До сих пор земля помнит эти сражения, на ней остались сувениры от тех жарких битв.

Смерть Захреддина

В сентябре 2017 года до уставших от бесконечных битв сирийских солдат во главе с Иссамом Захреддином стали доходить хорошие новости. После освобождения Акербата и Эс-Сухне армия Республики направилась на деблокаду Дейр-эз-Зора. Прорвать многолетнее окружение удалось 9 сентября, что ознаменовало собой начало падения «Исламского государства».

После деблокады города Иссам успел вернуться домой к родным и близким, которых не видел долгое время. На родине его чествовали, как героя, нося на руках. Но долго пировать не пришлось — долг позвал обратно. Он хотел полностью искоренить из Сирии черную чуму под названием «Исламское государство».

Выполняя свою миссию по выбиванию боевиков из пригородов Дейр-эз-Зора, последним местом битвы Льва Республиканской гвардии стал остров Сакр, расположенный рядом с некогда осажденным городом. Иссам Захреддин погиб 18 октября 2017 года от осколков разорвавшейся мины, когда заходил на зачистку одного из домов.

Память о страшной трагедии сохранил изрешеченный осколками автомат Калашникова. Это оружие — верный соратник Захреддина, не покидавший своего владельца до самого конца его жизни.

Захреддин стал одним из генералов, сыгравших важнейшую роль в уничтожении «Исламского государства». Остатки боевиков еще продолжали терроризировать население, однако разгром джихадистов был уже не за горами.

«Мы начали военную операцию в августе 2017 года. Сражения с террористами ИГИЛ1 проходили в разных местах. Было много проблем из-за климата и погоды, но мы смогли дойти и сорвать блокаду города Дейр-эз-Зор. Это была большая и явная победа. Жители города были очень рады, они приветствовали нас. После этого мы начали операцию на западе провинции Дейр-эз-Зор, а затем атаковали террористов на востоке — в Меядине и Абу-Кемале. Игиловцы не смогли остановить САА, — рассказал командир палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» Шади Мухаммад Хадид. С нами были наши русские друзья. Они сыграли большую роль в победе. Жизнь вернулась в Дейр-эз-Зор и его пригороды. Когда мы вошли в город, здесь оставалось не больше 200 тысяч жителей, а сейчас уже 1,2 миллиона. Все необходимое для нормальной жизни уже есть. Школы и институты работают.

После того как мы освободили город и пригород, мы начали преследовать террористов в пустыне. Первая победа была в Аль-Феда, ее мы освободили от террористов в апреле 2018 года. Затем очистили территорию вдоль границы провинции Дейр эз-Зор до точки 400 на границе с Ираком. Потом мы выдвинулись в сторону Гребше, где до сегодняшнего дня продолжаем выявлять ячейки террористов. Там мы уничтожили множество боевиков. Мы действуем на несколько фронтах в Дейр эз-Зоре. Мы наблюдаем за передвижениями разных боевиков, в том числе курдов и американцев, которые мечтают возродить ИГИЛ и остаться в Сирии. Видимо, американцы не понимают, что сирийцы рано или поздно вернут все свои земли, и не оставят ни одного американца или оккупанта. Сирийская арабская армия — мощнейшая армия мира!»

Наследие

Наследие, которое оставил после себя бравый полководец — не только храбрые военные и освобожденный Дейр-эз-Зор. Иссам Захреддин оказался богат потомством, родив дочку и двоих сыновей. Один из них, Яроб, храбро воевал вместе со своим отцом, и до сих пор славит имя прославленного Деда в битвах против террористов.

У отца было самое доброе сердце, несмотря на его большую ответственность. Он поддерживал нас, и всегда помнил все важные для семьи даты: дни рождения, годовщины свадьбы. Он всех поздравлял, и иногда посылал торты, хотя был в осаде в Дейр-эз-Зоре. Он для меня был не только отцом, но и генералом, и боевым товарищем, — подчеркивает сын Захреддина Яроб. Когда он погиб, я был единственным, кто призывал людей держаться и успокоиться. Я не реагировал эмоционально. Я всегда по-другому на это смотрел. Это война, и смерть на войне — это всегда штука ожидаемая, и может произойти в любой день. В один момент мы почувствовали, что это мы как его семья пытаемся успокоить простых людей после его гибели, а не они нас.

Я любил слушать его рассказы на разные темы, брал у него уроки. Иногда делился своими идеями, но операции на поле боя мы не обсуждали. Военные операции — это все-таки дело офицеров, мы с ним об этом не говорили. Мы просто солдаты и выполняем команды. Самый главный принцип отца: «Угроза — это реальность, но страх — это выбор». Когда ты находишься в сложном положении, у тебя есть выбор — держаться или сдаться под давлением. Мы видели ролики террористов ИГИЛ, где они казнили людей, и это конечно влияло на психику. Но наша вера в руководство и в победу дала нам силу выдержать весь этот ужас. Эта наша родина и мы должны ее защищать.

Отец на поле боя был примером спокойствия для солдат. Они иногда говорили ему, что не хотят, чтобы он был во время атак, чтобы не погиб — но он всегда был в первых рядах атакующих. Я был в одном из домов на острове Сакр, а он продолжал наступление. На нас напали террористы. Дело было сложное. Было страшно некоторое время, но мы все справились. И отец знал о происходящем. Кровь великих командиров — это маяк для следующих поколений. Мы продолжим этот путь, и мы победим терроризм.

1 Организация запрещена на территории РФ.