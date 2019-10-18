Волочкову раскритиковали за неудачный наряд на вечеринке у Пушкова

Москва, 18 октября. Пользователи Сети раскритиковали неудачный наряд, который известная балерина Анастасия Волочкова выбрала для приема по случаю дня рождения российского сенатора Алексея Пушкова.

На торжество, которое проходило в ресторане «Турандот», собралось немало гостей. Среди приглашенных был, судя по фотоотчету, и скульптор Зураб Церетели. Имениннику балерина подарила съедобный букет.

«Это замечательный, добропорядочный человек с самыми лучшими человеческими качествами», — написала Волочкова о Пушкове.

Снимки и видео с вечеринки артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Если на одной из фотографий балерине удалось прикрыть «слишком глубокое», на взгляд фанатов, декольте, но на остальных снимках наряд можно разглядеть во всех подробностях.

Звезда при этом закрыла возможность комментирования ее постов, однако предприимчивые пользователи Сети распространили по Интернету скриншоты с видео.

Поклонники отметили, что платье Волочковой оказалось не по размеру. Некоторые предположили, что наряд балерина приобрела давно, но с тех пор сильно похудела. Артистке посоветовали выбирать одежду «поскромнее», пишет «Культуромания».

Ранее бывшая прима Большого театра рассказала подписчикам, что счастлива в новых отношениях. В своем аккаунте в социальной сети Instagram артистка опубликовала снимок, сопроводив его провокационной подписью. Балерина показала подписчикам, как выглядит после ночи с мужчиной.

На днях артистка также поговорила с подписчиками о деньгах, забравшись в бочку на улице и прикрыв грудь банными вениками.