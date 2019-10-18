Эксперты оценили возможности использования Россией арктического шельфа

Россия должна начать создавать технологии, которые позволят вести разработку полезных ископаемых на арктическом шельфе, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что министерство обороны провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. По словам вице-премьера, эти данные позволят обосновать российскую заявку на разработки в шельфовой зоне на заседании комиссии ООН, которое состоится в феврале следующего года.

Россия еще в августе 2015-го передала в комиссию ООН заявку по установлению внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, отметил Борисов. С этого момента было проведено 11 заседаний.

«На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова. На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля», — сказал вице-премьер.

Как отмечает Сергей Правосудов, Россия получит много выгод от использования арктического шельфа.

«Прежде всего, это ресурсы полезных ископаемых, а именно нефть и газ. Однако тут есть некоторые ограничения. Одно из ограничений — это суровость условий этого региона. Нигде в мире таких суровых условий нет», — заявил Правосудов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так или иначе, России следует стремиться к изобретению своих технологий по освоению арктического шельфа, подчеркивает эксперт.

«Поэтому вопросов много, вся работа кипит. Россия в принципе хочет вести эти работы, привлекать партнеров на своих условиях», — сообщил собеседник ФАН.

По словам ведущего военного эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, арктический шельф необходим России с точки зрения экономики. Как он отмечает, в перспективе должно произойти таяние льдов в этом регионе, и тогда возникнет возможность его разработки.

«Хотя эта перспектива достаточно отдаленная, но климат на Земле регулярно меняется, то наступают потепления, то похолодания. Природа этого процесса еще недостаточно изучена. Были времена, когда в Артике росли пальмы. Не исключено, что льды растают, и можно будет осваивать этот шельф в более или менее спокойной обстановке, без использования сложных технологий», — заявил Александров в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось, что ООН передаст России огромную территорию в Арктике вопреки воле США. Подводный хребет Ломоносова и поднятие Менделеева могут быть уже в скором времени признаны ООН продолжением континентального шельфа России. Кроме этого, министерство природы России завершило дополнительные исследования для расширения границ РФ в Арктике.