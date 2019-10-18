Samsung признала, что Galaxy S10 можно разблокировать чужим пальцем

Москва, 18 октября. Руководство южнокорейской компании Samsung Electronics признало, что любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10.

Специалисты компании пообещали выпустить программное обеспечение, которое исправит ошибку.

Samsung посоветовала владельцам смартфонов Galaxy Note 10 и 10 Plus, а также линейки S10 удалить свои отпечатки пальцев с устройства в связи с выявленной проблемой при разблокировке.

Об уязвимости стало известно, благодаря мужу жительницы Британии, который смог разблокировать гаджет жены с помощью своего отпечатка пальца.

Весной этого года корпорация в рамках релиза нового смартфона от Samsung уверяла, что технология аутентификации по отпечатку пальца революционна.