Промоутеры нашли способ подавать Пугачевой машину к вагону поезда

Москва, 18 октября. Промоутер певицы Аллы Пугачевой Сергей Лавров рассказал, что артистку продолжат встречать на автомобиле прямо у вагона поезда, несмотря на скандал, который произошел этим летом на Рижском вокзале.

«Алла Борисовна всегда просила машину к трапу самолета или к вагону поезда», — рассказал Лавров.

По словам Лаврова, промоутеры смогли найти лазейку после того, как людей возмутило то, что водитель Пугачевой ехал на машине прямо по перрону Рижского вокзала. Теперь вагон с примадонной загоняют в отстойник для грузовых поездов, куда потом за ней и приезжает автомобиль.

«Вагон загоняем в отстойник для грузовых поездов, и уже туда подъезжает машина для артиста», — передает слова Лаврова «360».

Промоутер также рассказал, что в вагонах, которые арендуют для Аллы Борисовны, есть все необходимые ей удобства: спальня, гостиная, душ и даже кухня с поваром.

Напомним, летом в соцсетях появилось видео, на котором Пугачеву и ее мужа Максима Галкина на машине везут прямо к поезду Москва — Рига по перрону Рижского вокзала. Многие высказались против такого поведения и сказали, что это строго запрещено, а «звездный статус» не означает, что правила можно нарушать.

Нашлись и те, кто наоборот заступился за артистку. Например, юморист Владимир Винокур сказал, что Пугачевой уже не 20 лет, и она не должна идти по перрону, со всеми здороваться и рассказывать про свою жизнь. Винокур также отметил, что примадонна заслужила право на особое отношения, а критикуют артистку только враги.

Дирекция вокзала заявила, что Пугачеву везли по технической платформе, так что автомобиль не мог создать помех другим людям. Тем не менее, на это имеет право только спецтехника, поэтому РЖД провело разъяснительную беседу с сотрудниками Рижского вокзала.